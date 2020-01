Si sdraia e straborda il seno sul lettino, Anna Tatangelo: incidente bollente durante la visita dal dentista

Anna Tatangelo infiamma instagram durante gli esercizi fisici. Il dettaglio bollente non passa inosservato agli occhi dei follower

Ancora una volta Anna Tatangelo ha lasciato i suoi fan senza fiato con alcune Stories pubblicate su Instagram.

Molto seguita sui social, ‘la ragazza di periferia‘ ha letteralmente incendiato gli animi dei suoi follower con i suoi esercizi (bollenti) fisici.

L’incidente ‘bollente’ non è passato per nulla inosservato. Ecco cosa è accaduto.

Anna Tatangelo il seno trabocca dal top striminzito

Poche ore fa la compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti salienti del suo ultimo shooting Fotografico.

Anna Tatangelo si è prestata infatti ad alcuni scatti in tenuta sportiva condividendo sui social scatti e brevi video con i quali ha sedotto i suoi fan.

L’artista si mostra fasciata di un seducente completino firmato dal noto brand sportivo Nike. Un micro top rosso dalla scollatura generosa, da cui il seno sembra traboccare mentre prova gli esercizi ginnici.

Per non parlare dei Leggins super attilati, che mettono in risalto il suo Lato B alto e sodo, incantanto il suoi milione e mezzo di follower.

Fan in visibilio per le Stories e il post bollente

Le Stories sono presentate dal post di Instagram sovra-citato.

Queste hanno ricevuto migliaia di apprezzamenti da parte degli utenti, i quali non hanno potuto fare a meno di omaggiare la sua bellezza mediterranea e il suo fisico statuario ed esplosivo al tempo stesso:

Che bomba ginnica!

e poi:

‘non ti batte Nessuna!! Grande Donna’

e ancora:

Spettacolo allo stato puro

Ecco gli scatti che hanno mandato in visibilio i social:

La Tata ha anche postato una storia in cui di mostra nello studio dentistico specialistico che la ha in cura: i fan non hanno potuto fare a meno di notare che la scollatura profonda ha provocato un piccolo incidente bollente.