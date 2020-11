La bellissima ex compagna di Gigi D’Alessio ha cambiato look e anche mood. Le sue foto infatti sono sempre più spinte: Anna Tatangelo ama sedurre.

A quanto pare Anna Tatangelo non si fa più molti problemi a mostrare le sue curve, come è giusto che sia! La bellezza va mostrata, è uno spreco tenerla per sé. Ovviamente bisogna sempre contenersi e Anna, da brava mamma, questo lo fa sempre: sa essere sensualissima ma mai volgare.

Il lato B è particolarmente protagonista nello shooting pubblicato che non lascia all’immaginazione però il lato A che viene strizzato in un completino molto aderente.

Anna Tatangelo, nuovo look nuovo mood

Una Anna Tatangelo del tutto nuova quella che i fan hanno la fortuna di vedere grazie ai suoi post sui social. L’ex di D’Alessio è sicuramente meno timorosa del giudizio altrui e non ha paura di mostrare la sua innata sensualità.

La ragazza di periferia però è sempre la stessa che canalizzò l’attenzione, con la sua voce delicata, sul palco di Sanremo nel lontano 2002.



Il sodalizio con Gigi D’Alessio ha fatto sì che la sua notorietà aumentasse in modo considerevole e il suo modo di fare musica ha convinto tantissimi fan.

Anna, la fine della storia d’amore: la nuova Tatangelo

In tutti speravano che il ritorno di fiamma fosse definitivo ma così non è stato. Qualcuno parla di tradimenti reciproci, altri invece di routine stucchevole. Il motivo, almeno per adesso resta ignoto. Ma ciò che colpisce i fan è il cambiamento di Anna adesso meno timoroso di mostrare il suo lato più provocante e sensuale.



Grazie al figlio però i rapporti tra i due restano buoni. E i fan sperano irrimediabilmente di vederli di nuovo insieme come coppia e non solo come genitori. La trasgressività di Anna però è balzata all’occhio come una voglia di evasione da una realtà che la faceva sentire imprigionata.

Il biondo dei suoi capelli le conferisce una luce nuova, più fresca. Ma oltre ai capelli, sono le curve del suo corpo a canalizzare l’attenzione sui social. Facile capire il perchè ammirando i suoi ultimi scatti su IG.