Si sbottona i jeans, zone intime in bellavista: Anna Tatangelo infiamma la rete spezzando la routine

Si sbottona i jeans, zone intime in bellavista: Anna Tatangelo infiamma la...

Anna Tatangelo, il jeans sbottonato scende giù e mostra un po’ troppo: l’ultimo scatto della cantante manda in tilt il web

La cantante, originaria di Sora, torna ad incantare i suoi follower su Instagram. Anna Tatangelo è seguitissima sul noto social network e il suo profilo ufficiale, infatti, vanta oltre 1,5 milioni di seguaci che non si perdono mai un suo scatto. Non molte ore fa, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso una nuova foto che ha infiammato il web: jeans sbottonato mostra i suoi slip, fan in delirio.

Anna Tatangelo, l’ultimo scatto è da capogiro

Su Instagram è una vera star. Stiamo parlando ovviamente di Anna Tatangelo. Nelle ultime settimane, l’artista è stata al centro delle voci di gossip per la fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio. Secondo quanto riportato dal settimanale ‘Oggi’ il cantante napoletano sta facendo il possibile per riavere la sua amata. Riuscirà nel suo intento?

Ad ogni modo, la 33 enne continua a stupire i suoi seguaci su Instagram con scatti da capogiro. Spesso ama condividere scatti della sua vita quotidiana, ma l’ultimo la ritrae in una veste decisamente bollente.

I jeans scivolano giù e mostrano gli slip

«Tuta-pigiama. Pigiama-tuta. Tuta -pigiama. Ogni tanto anche un jeans» . Questa è didascalia che accompagna l’ultima foto postata sui social. Come tutti, la popolare cerca di vivere l’isolamento forzato nel migliore dei modi, ma a volte vedersi sempre con lo stesso capo di abbigliamento stanca.

Per tale motivo, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso uno scatto bianco e nero davvero seducente. Si mostra con il ventre scoperto e una canotta bianca molto aderente. Ma quel che ha catturato l’attenzione dei fan è il jeans sbottonato che mostra gli slip.

Per approfondire, leggi anche: Alza la gamba e si vede troppo, Anna Tatangelo senza pantaloni seduce i fan: lo scatto bollente infiamma la rete