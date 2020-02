Avete mai visto la sorella di Anna Tatangelo? Bella come lei! – Foto

Anna Tatangelo, la cantante italiana e compagna di Gigi D’Alessio, pubblica una foto con la sorella e la mamma,la somiglianza è incredibile

La bellissima Anna Tatangelo è una delle cantanti, showgirl e attrici italiane più apprezzate. Il suo talento va ben oltre la sua oggettiva bellezza, ma da chi avrà preso?

Anna Tatangelo insieme alla famiglia

Sono tanti ormai i personaggi pubblici, come appunto Anna Tatangelo che usano i social per comunicare con i fan e pubblicare alcuni momenti della loro giornata. Non è da meno Anna che quasi quotidianamente pubblica foto e stories sui social. La stessa cantante infatti in queste ultime settimane di festività ha preferito passare il suo natale insieme alla sua famiglia.

In molti infatti si sono accorti delle foto pubblicate dalla giovane insieme alla sua bellissima famiglia. Pare infatti che la showgirl abbia preferito festeggiare il Natale insieme alla sua famiglia, in particolare con la sua adorata mamma e sua sorella.

Anna Tatangelo insieme a mamma Palmira

Lo scorso dicembre è stata un mese importante per Anna che ha deciso di celebrare il Natale insieme alle persone che ama. In particolare la cantante ha infatti pubblicato una foto dove si è fatta immortalare, in tenuta da casa, insieme alla sua mamma Palmira e la sorella Silvia.

Le tre infatti si sono fatte scattare una foto sul divano di casa, quasi spensierate e in pieno relax, si abbracciano e sfoggiano un bellissimo sorriso. I fans però non hanno potuto non notare l’incredibile somiglianza della Tatangelo alla mamma e alla sorella. Le tre infatti hanno perfettamente gli stessi occhi e lo stesso sorriso, incredibile. Ma non è tutto, la bella Anna ha pubblicato la foto sui social, in cui ha dedicato un piccolo pensiero alla mamma e alla sorella Silvia:

“(…) Avere una sorella è una gioia a cui non è possibile rinunciare. Una volta entrata nella tua vita, ci resterà per sempre.Sei sempre stata al mio fianco. Insieme siamo cresciute, abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo sostenute in ogni momento. Ora siamo cresciute e cambiate, ma una cosa è certa: il bene che ti voglio rimarrà sempre lo stesso”.

Un messaggio davvero commovente per i fans, che hanno apprezzato a pieno il suo gesto d’amore.