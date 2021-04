Anna Tatangelo si abbassa, l’inquadratura è proibita ai minori – FOTO

Raggiante la nuova Anna Tatangelo che sui social non smette di mostrare ai fan le sue curve da varie angolazioni: alcune proibite.

Una voglia di mostrarsi e di farsi sentire che mette in luce altre sfumature di Anna Tatangelo poco note ai più.

La bellissima ex di Gigi D’Alessio è tornata a far parlare di sè per una foto dall’inquadratura molto particolare.

Anna Tatangelo, inquadratura troppo bollente

E’ molto generosa con i fan la sensualissima Anna Tatangelo: spesso regala scatti che la ritraggono poco vestita o da prospettive particolari che lasciano ben poco all’immaginazione.

La sua carriera va di pari passo con la sua popolarità. Sono tanti i motivi che portano tantissime persone a seguirla sui social.

Sicuramente il più evidente è quello relativo alla sua bellezza. Ma i fan apprezzano di lei anche la sua voce e la sua musica. Anna varia, ogni anno cerca di contaminarsi con nuovi stili, per dimostrare che le emozioni non conoscono genere musicale: dal rap, all’r&b e trap modificando persino il colore dei suoi capelli.

Anna, una carriera degna di nota

Classe 1987, Anna è stata anche un giudice di ‘All together now-La musica è cambiata‘, è anche famosa per la sua vita privata piuttosto vivace. Già mamma da più di 10 anni di un figlio avuto da Gigi D’Alessio, poi la separazione dal cantante partenopeo per via di eccessi di gelosia diventati incontrollabili a quanto pare.

Difficile non essere gelosi di una dotata della sua bellezza. Nell’ultima immagine pubblicata, invece, è in ginocchio alle prese con un selfie: la bella Tatangelo indossa un blue jeans classico ed una canotta nera che mette ben in risalto le sue enormi curve.

Ovviamente tantissimi i commenti e i like che hanno invaso la sua pagina social in poche ore dimostrando ancora una volta la sua potenza virale.