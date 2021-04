Anna Tatangelo, si piega troppo: il perizoma fuoriesce tutto – FOTO

La cantante ha voluto dare una bellissima notizia ai suoi fan. Anna Tatangelo però non si è accorta dell’incidente bollente.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, ha finalmente dato ai fan la bellissima notizia: il suo nuovo singolo “Serenata”, prodotto da Dat Boi Dee è disponibile da oggi, lunedì 26 aprile, in pre-save. La foto usata per annunciare l’inedito ha fatto però subito molto parlare.

Il brano arriva dopo il grande successo di “Guapo” feat. Geolier, che conta oggi moltissime visualizzazione e “Fra me e te” feat. Gemitaiz, due grandi collaborazioni con nomi piuttosto noti nella scena rap.

Anna Tatangelo, annuncia il nuovo singolo: la foto è bollente

Con “Serenata” Anna Tatangelo torna sulla scena musicale italiana per la gioia dei suoi fan: un inedito grintoso che è destinato a fare tantissime visualizzazioni sui social: il testo testo è indicato per lei, parla di quelle ragazze che hanno personalità e non vogliono sentirsi la parte debole di una coppia.

La serenata è l’ultimo tentativo per nascondere le crepe ad una storia logora, ma ormai è purtroppo troppo tardi.

Anna e la foto bollente

Con questo genere notiamo una Anna diversa, misurandosi con un flow del tutto inedito. Di certo tutto è cambiato dopo l’incontro con Achille Lauro, che con lei e Boss Doms ha riarrangiato in versione 2.0 proprio la canzone con cui ha debuttato a Sanremo.

Sicuramente ciò che sta facendo molto discutere i fan, oltre al brano, anche l’immagine molto piccante.

Anna appare abbassata e con i pantaloni che scivolano un po’ troppo mostrando l’intimo piccantissimo.