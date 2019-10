Anna Tatangelo curve esplosive, la tutina da ginnastica troppo aderente: la foto bollente diventa virale

Anna Tatangelo fa di nuovo parlare di sé. Il suo fisico in mostra sui social ha fatto rimanere senza parole tutti i fan della compagna di Gigi D’Alessio

La bella Anna Tatangelo, compagna del bravissimo cantante napoletano Gigi D’Alessio torna di nuovo a far parlare di sé, questa volta lo fa, pubblicando una foto super sexy sui social. Non è di certo la prima volta che la bellissima Anna con le sue foto fa impazzire il web. Quando lascia intravedere il suo corpo like e condivisioni sono inarrestabili.

Anna Tatangelo in tenuta super ammaliante

La bellissima compagna di Gigi D’Alessio torna di nuovo sui social con una foto che ha fatto impazzire i fan della cantante Anna Tatangelo. La giovane, molto attiva sui social network, ogni giorno condivide con i suoi fan, alcuni momenti della sua quotidianità. Come le sue colleghe anche Anna, usa i social per postare alcune delle sue foto dove si presenta sempre in bellissima forma e spesso e volentieri anche sensuale, come ha fatto appunto nelle ultime ore.

La cantante nonostante abbia avuto una gravidanza, sembra che non abbia modificato il suo bellissimo corpo che si presenta sempre super tonico e allenato nonostante gli anni passino.

La Tatangelo in tutinae fisico da urlo

La bella Tatangelo ha fatto impazzire il web con la nuovo foto postata sul suo profilo personale dei social di Instagram. La giovane infatti ha postato uno scatto mozzafiato, dove in tenuta ginnica, mostra il suo corpo scolpito e ben tenuto dal duro lavoro in palestra.

La cantante infatti ha condiviso tra le sue stories la foto incriminata, dove il top striminzito e il pantalone stretto, mostrano e risaltano le sue curve mozzafiato della cantante, mostrando ai suoi fan la sua eccezionale forma fisica.