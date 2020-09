Anna Tatangelo, la scollatura cede: incidente bollente in sala prove

Lady Tatangelo manda in visibilio i fan con altri scatti super sensuali su Instagram. L’ultimo post la ritrae in studio di registrazione con un outfit che non passa inosservato: il suo lato A esplosivo è protagonista della foto.

Dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, la cantante ha scelto di voltare completamente pagina. Dapprima ha dato una svolta decisiva al suo look mostrandosi con un biondo platino che risalta perfettamente i suoi occhi profondi e successivamente ha presentato il suo nuovo brano “Guapa” in collaborazione con un’artista emergente Geolier che ha riscosso un enorme successo sulle principali piattaforme digitali. Uno stile diverso ma che ha subito ottenuto consensi da parte del pubblico collezionando oltre 7 milioni di visualizzazioni.

L’artista, originaria di Sora, ha deciso di trascorrere la sua estate lontana dal gossip e di godersi la sua bellissima famiglia. Di recente, sono apparsi numerosi scatti sul suo account Instagram che hanno lasciato tutti senza parole: gli scatti in piscina la ritraggono in una veste decisamente bollente.

Poche ore fa, è apparso un nuovo post che ha mandato in tilt la rete: è in studio di registrazione ed indossa un top super aderente che mette ben in evidenza il suo décolleté esplosivo.

La cantante torna ad incendiare la rete con uno scatto sexy e provocante apparso sui social nelle scorse ore. Anna Tatangelo, dopo la vacanza trascorsa insieme agli affetti più cari, si è dedicata alla musica.

L’ultimo scatto postato su Instagram la ritrae in uno studio di registrazione ma la mise non passa inosservata. L’artista, infatti, indossa un top rosso fuoco super aderente che lascia ben poco spazio alla fervida immaginazione dei follower.