‘Lei è andata via di casa’ Anna Tatangelo crisi con Gigi D’Alessio: il gossip sulla coppia impazza sul web

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in crisi? La cantante va via di casa, le foto che fanno pensare ad un imminente separazione

La bellissima Anna Tatangelo è tornata sotto la luce dei riflettori, questa volta a metterla sulla bocca del gossip sono state alcune foto che ha pubblicato la bellissima showgirl.

Anna Tatangelo in crisi con Gigi?

La bravissima Anna infatti sembra essere arrivata al capolinea con Gigi D’Alessio. La giovane infatti gà qualche anno fa aveva avuto dei problemi seri con Gigi tanto da separarsi per un periodo di tempo. Pare però che la situazione era migliorata, tornando di nuovo insieme, anche per il bene del loro bambino.

Oggi però sembra che le cose stiano peggiorando a vista d’occhio e Anna addirittura sarebbe tornata di nuovo nella sua casa di Roma.

Anna sexy sui social

La bellissima cantante inoltre è molto attiva sui social, infatti ogni giorno posta foto della sua quotidianità e di tutte le novità sulla musica. Ma a far dubitare il web che la sua relazione d’amore con il cantante napoletano fosse in crisi, sono state le foto che pubblica la cantante, spesso e volentieri da sola o in compagnia di amici.

A quanto pare infatti sopratutto in questo periodo è sola, proprio perché Gigi è in tour per l’Italia. Ma in molti si sono chiesti come mai Anna non è con lui, la coppia infatti sembra sia in crisi anche se al momento non hanno rilasciato informazioni al riguardo.

Speriamo che tutti i contrasti presunti della coppia portino alla fine ad una comprensione e ad un risanamento del rapporto che ha fatto innamorare tutti i fan.