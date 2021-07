Anna Tatangelo finisce al centro di una nuova bufera social-mediatica cavalcata dai web-indignados. Sul suo debutto domenicale piovono i giudizi lapidari dei telespettatori.

La polemica è servita ed è di quelle che fanno tremare le vene dei polsi. La scelta di Mediaset di affidare la domenica pomeriggio ad Anna Tatangelo non è andata giù al pubblico di Canale 5. Il lancio domenicale della trasmissione Scene da un matrimonio ha fomentato la disapprovazione dei web-indignados.

Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo nel mirino dei web-indignados

Per i “bastonatori” del web la nuova programmazione televisiva di Canale 5 è intollerabile. Le critiche più pungenti giungono copiose per la trasmissione Scene da un matrimonio, affidata alla cantante Anna Tatangelo.

I leoni da tastiera puntano il metaforico ditino contro l’ex compagna di Gigi D’Alessio e bocciano anzitempo il suo nuovo show d’intrattenimento, che andrà a sostituire lo storico salotto televisivo condotto da Barbara D’Urso:

“Ma in base a quale criterio Mediaset manda a casa Barbara D’Urso e affida la domenica pomeriggio ad Anna Tatangelo? Secondo il cervello di Pier Silvio sarebbe una valida concorrenza a Domenica In di Mara Venier? Ma come diavolo ragiona? Ma è scemo?”

Il popolo della rete accoglie a denti stretti la nuova proposta di Pier Silvio Berlusconi e rimpiange con amarezza salotti televisivi quali Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

Mediaset perde Artisti come Ficarra & Picone, volti storici come Alessia Marcuzzi e un pilastro come Barbara d’Urso viene messa alla porta cercando di ripulirsi l’immagine dal trash. Niente da fare per Elisa Isoardi. La domenica affidata ad Anna Tatangelo (e non è uno scherzo) — . (@Luca_zone) July 1, 2021

Anna Tatangelo nella domenica pomeriggio di C5 mi terrorizza 😂 — Giulio Pasqui (@GPasqui) June 30, 2021

Temo che la domenica pomeriggio affidata alla Tatangelo possa essere un grande flop…Caro Piersilvio mi sa che era meglio la D’Urso!!!#AscoltiTv pic.twitter.com/w1mWQceaBx — Andrés Parnhov (@ParnhovAndres) July 2, 2021