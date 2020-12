Anna Tatangelo a letto: prova a coprirle ma fuoriesce tutto. Il dettaglio piccante è evidente

Anna Tatangelo si svela in tutta la sua sensualità. Dopo la fine della storia con Gigi, mostra una nuova parte di se, una sensualità innata che esplode in ogni sua foto.

Una bellezza enfatizzata da una nuova luce quella di Anna Tatangelo. La bellissima ex giudice di All Together now sta cercando di gettare tutte le maschere costruite negli ultimi anni. Il dettaglio bollente mostrato nelle stories non poteva passare inosservato.

La cantante seduce spesso, sui suoi social, i fan con foto che lasciano ben poco all’immaginazione pur rimanendo tutt’altro che volgari.

Il dettaglio bollente cattura l’attenzione di tutti

Difficile non notare la sensualità innata di Anna Tatangelo: la cantante vanta tantissimi fan. Grazie alla sua bellezza e alla sua voce angelica riesce a mettere d’accordo uomini e donne.

Dopo la storia d’amore con Gigi, purtroppo naufragata dopo un tentativo di recupero, Anna è tornata con una carica e una luce completamente diversa.

La Tatangelo come ogni anno, ha voluto fare gli auguri di Buon Natale ai suoi fan, ma non si è accorta di un dettaglio troppo visibile nelle stories.

Anna, infatti, si sdraia sul suo letto e non si accorge che fuoriesce qualcosa di troppo. Insomma, un’immagine del genere non poteva che diventare virale.

Un altro uomo nella sua vita dopo Gigi?

In tanti si chiedono se dopo la storia con il cantante napoletano, Anna abbia di nuovo trovato l’amore. Secondo alcune indiscrezioni sul web, la cantante avrebbe già il cuore impegnato. Ma qualcuno prova a smentire.

Sicuramente nel cuore di Anna un uomo c’è e ci sarà per sempre, anzi un piccolo ometto: stiamo parlando del figlio con cui ha voluto immortalarsi negli ultimi scatti.

Un bellissimo quadro familiare nonostante la bruciante separazione.