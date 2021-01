Anna Tatangelo, la verità sulla rottura con Gigi D’Alessio: “Andavamo a letto…”

È trascorso un anno da quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti quello che sembra essere un addio definitivo.

La coppia ha vissuto 15 anni d’amore, finiti a causa di visioni e prospettive di vita differenti.

I due hanno un figlio, Andrea, nato il 31 marzo del 2010, ed è per lui che continuano a vedersi. Anna, però, di recente, ha voluto raccontare tutta la verità sulla rottura.

In una recente intervista, Anna Tatangelo si è confessata sulla rottura con Gigi D’Alessio.

La cantante ha ammesso di essere stata lei ad andarsene di casa, dopo il livello di indifferenza raggiunto da entrambi.

La coppia si era già lasciata nel 2017, ma poi si era riavvicinata nel 2018. Il rapporto, però, pare non si fosse affatto ricucito:

“Litigavamo sempre più spesso. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il soggiorno era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai. Le pizze mangiate in due si contano sulle dita di una mano.”

Delle frasi forti, che nessuno dei fan si sarebbe mai aspettato. Uno dei motivi della rottura, quindi, è proprio la mancanza di privacy e di intimità di coppia:

“Un giorno gli ho detto ‘vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Ciò che è andato a raccontare in tv avrei preferito sentirmelo dire in faccia.”