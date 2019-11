Anna Tatangelo allarga le gambe e infila la mano lì: lo scatto provocante diventa virale

Anna Tatangelo sensuale sui social, lo scatto che ha incantato i follower: “Semplicemente illegale”

Una delle artiste più seguite del nostro Paese è, senza ombra di dubbio, Anna Tatangelo. La cantante, originaria di Sora, è entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima ed è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per la sua voce ma anche per la sua estrema sensualità. La compagna di Gigi D’Alessio è ormai seguitissima anche sui social network dove conta oltre 1 milione e mezzo di fan che apprezzano non solo le sue doti canore ma anche il suo fisico mozzafiato.

Anna Tatangelo sensuale su Instagram

La cantante di Sora è molto attiva sui social network dove non manca mai di essere protagonista di scatti che lasciano i suoi seguaci senza parole. Con le sue IG stories, Anna Tatangelo continua a stuzzicare le fantasie, come è successo anche con uno degli ultimi in cui si mostra in una veste decisamente bollente: mentre è alle prese con l’allenamento settimanale.

Questa volta la cantante colpisce ancora. La compagna di Gigi D’Alessio, infatti, ha condiviso su Instagram uno scatto in cui si mostra davvero sensualissima.

Lo scatto virale sul web

Le sue forme prorompenti e il suo fisico mozzafiato non passano mai inosservato e spesso mandano in delirio il popolo del web. Non molte ore fa, Anna Tatangelo ha condiviso un nuovo scatto che ha infiammato i social, accompagnato dalla seguente didascalia:

“Occhi negli occhi senza nascondigli …senza difendere più i nostri sbagli o sfidarci tra noi”

Nel dettaglio, la cantante di Sora è seduta su un pouf con gambe aperte. Ma quello che è ha catturato l’attenzione dei follower che da sempre la seguono è la sua posa provocante e il suo sguardo profondo. Ecco lo scatto che ha ipnotizzato i suoi seguaci: