Anna Tatangelo provocante, un buco nel costume mostra troppo: lo scatto bollente diventa virale

Anna Tatangelo è molto bella e sa di essere sensuale anche nei più piccoli e semplici movimenti, ma questa volta ha proprio esagerato

Una bellezza esagerata quella di Anna Tatangelo. La compagna di Gigi D’Alessio, oltre ad avere una bellissima e riconoscibilissima voce, ha anche un altro talento: la bellezza. Un talento che le ha permesso di diventare una delle donne più belle del nostro paese.

Anna Tatangelo esplosiva in costume: un buco lascia intravedere troppo

Un corpo come quello di Anna Tatangelo è un dono di madre natura, ma anche merito di duri allenamenti e di una dieta salutare. La sua bellezza sfavillante le ha fatto guadagnare tantissimi followers sui social che non vedono l’ora di ammirarle nelle sue foto. Spesso, infatti, la cantante regala scatti sensuali e in cui le sue forme sono le protagonisti assolute.

La Tatangelo gioca con la sua capacità seduttiva. Questa volta ha osato con un costume dorato caratterizzato da un foto proprio lì dove posa per primo lo sguardo maschile, il suo seno.

Anna e la gelosia di Gigi D’Alessio

Chiaramente, avere una moglie così bella dev’essere un vanto per Gigi D’Alessio, ma anche un peso per chi come lui – essendo meridionale doc- è molto geloso. Vedere e leggere molti commenti sotto le sue foto, non sempre fini, dev’essere davvero stressante.

Ma d’altronde, questo è il lato meno piacevole dell’avere una compagna super cool. Anna, tra l’altro, ha anche un caratterino niente male come ha dimostrato in più occasioni. Una foto, quella di Anna che ha acceso gli ormoni di tutti i suoi fan e basta guardarla per capire perché. Ovviamente, non sono mancati commenti poco ‘gentili’ o comunque dai toni troppo audaci e poco fini ma questo è lo specchio negativo dei social. Chi si nasconde dietro un falso nome e una foto fake ha più coraggio di dire cose poco carine ad una signora.