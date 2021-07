Musica, successo, amore, sono queste le parole chiave della vita di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, una delle storie d’amore più seguite d’Italia.

La nota cantante ha cercato di superare il dolore dando un taglio netto a tutto ciò che conoscevamo di lei: colore biondo ai capelli, taglio più corto e sonorità diverse e tendenti a hip-hop e reggaeton.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la loro love story

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è iniziata tra mille ostacoli e pregiudizi.

I due si conobbero quando lui era ancora sposato con Carmela Barbato e aveva addirittura tre figli.

Nel 2006, quando la loro relazione è stata resa nota, Gigi aveva 39 anni ed Anna ne aveva 19.

Si sono incontrati ad un concerto, lei aveva 16 anni ed era con suo padre:

“Mi scortava ovunque e se incontravamo un artista mi obbligava a fare una foto con lui. Così è successo anche con Gigi che poi mi ha detto: tu sei la ragazza che ha vinto il Festival? Ho una canzone che ti vorrei far ascoltare“.

La scintilla tra i due è scattata durante una tournée in Australia, lei comincia a vederlo con occhi diversi.

I due nel 2010 hanno anche avuto un figlio, Andrea.

Purtroppo la coppia recentemente ha deciso di intraprendere strade diverse ma rimanendo in buoni rapporti per il bambino.

Anna Tatangelo, il racconto del dramma

Qualche tempo fa, è stata proprio Anna Tatangelo a raccontarsi in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Un’intervista storica, dato che proprio in quella puntata del programma di Canale 5, la cantante parla per la prima volta della separazione con Gigi D’Alessio.

Quando tutti la videro, in molti poterono notare la tristezza nei suoi occhi, la separazione è sempre una situazione molto difficile e lei lo sa bene.

Anna disse che per ben 15 anni ha vissuto la sua vita insieme a Gigi D’Alessio, all’inizio tra di loro era tutto rose e fiori.

Negli ultimi tempi invece, hanno provato a salvare il loro amore, ma non hanno potuto purtroppo far nulla, il sentimento è finito da parte di entrambi:

“Siamo sereni, quando prendi la consapevolezza di avercela messa tutta e di averci provato arrivi ad un punto che dici…’va bene così’”.

In quel momento non è stato facile parlare di questa vicenda, ma ora è acqua passata, Anna Tatangelo è più in forma che mai e si sta vivendo serenamente la sua estate.

