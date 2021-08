L’ex coppia Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono sempre al centro dei gossip, anche un anno dopo la fine della loro relazione: scopriamo cosa è successo.

Da quando hanno deciso di intraprendere strade diverse, la vita dei due artisti è completamente diversa: scopriamo il gesto che ha infastidito la Tatangelo.

Gigi D’Alessio di nuovo papà

Un anno dopo il loro addio, hanno ritrovato l’amore tra le braccia di altre persone.

Ma per Gigi D’Alessio, è un’estate con una luce diversa, dato che diventerà padre per la quinta volta, dalla sua attuale compagna Denise Esposito.

Una felicità immensa per i due, ma la Tatangelo non ha apprezzato un gesto che l’ex compagno recentemente ha fatto proprio per amore della nuova fidanzata: scopriamo di più.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, è guerra!

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono super affiatati, nonostante i 26 anni di differenza d’età.

I due stanno costruendo la loro famiglia, infatti, la giovane è incinta.

Il settimanale di gossip Chi ha raccontando la gita in mare della coppia con tanto di pancione in bella mostra per lei.

Un bellissimo periodo per loro, ma non per Anna Tatangelo.

Secondo il Corriere dello Sport, i due artisti sono di nuovo l’uno contro l’altra, una guerra che sembra non finire mai.

Il motivo sarebbe per una decisione che il cantante napoletano ha messo in atto per la giovane compagna.

A quanto pare, Gigi D’Alessio ha lasciato la casa a Roma che un tempo condivideva con Anna Tatangelo per trasferirsi a Napoli.

Denise Esposito preferirebbe rimanere nella città di appartenenza durante il periodo della gravidanza e il suo compagno l’ha accontentata.

Una richiesta che in passato avrebbe fatto anche la cantante di Sora, ma alla quale Gigi D’Alessio non avrebbe mai acconsentito.

Leggi anche –> Gigi D’Alessio, ecco chi è la nuova fiamma del cantante