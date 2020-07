Anna Tatangelo, svelato il nuovo compagno dopo la fine dell’amore con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo dopo la chiusura della storia con Gigi D’Alessio, mostra il suo nuovo compagno ed un look particolare su Instagram.

Anna Tatangelo molto amata sui social, mostra il suo nuovo compagno con un look particolare, dopo la turbolenta chiusura della relazione con Gigi D’Alessio. La cantante che è originaria di Sora,ha posto fine al rapporto col padre di suo figlio da qualche tempo. Sembra che ci sia quindi un nuovo amore in vista.

Ecco il nuovo compagno della Tatangelo

Anna ha anche cambiato totalmente il suo look, aspetto fisico, cambiando il nuovo colore di capelli, arrivando ad un biondo molto acceso. Ci ha fatto conoscere il suo nuovo aspetto grazie ai suoi canali social, pubblicando moltissime foto, soprattutto su Instagram.

Non solo, ha anche presentato la sua nuova canzone realizzata in collaborazione con il rapper Geolier. Il suo nuovo brano si chiama “Guapo” cioè “figo” in lingua spagnola. A quanto pare però le novità non sono finite. Anna Tatangelo ha deciso di farci conoscere anche il suo nuovo compagno? Assolutamente no, è una nuova voce di corridoio., o almeno così si vocifera.

A darci questa notizia non è la cantante. Anna Tatangelo non ha divulgato nulla, a farlo è stato il giornale Diva e Donna. Secondo questo periodico, il nuovo compagno altri non sia che un musicista del suo gruppo musicale. Con ogni probabilità avremo la notizia a breve proprio dalla cantante, decidendo quando e come divulgare la notizia.

La fine del rapporto con Gigi D’Alessio

Ha anche parlato della fine del rapporto con il cantante neomelodico Gigi D’Alessio. È stata Anna stessa a confermare alle colonne del giornale Corriere della Sera, che nonostante la rottura ora sono in ottimi rapporti. Questo è stato fatto soprattutto per tutelare Andrea loro figlio.

Parlando di Gigi ha una bellissima novità presto in arrivo, cioè che sua figlia Claudia presto diventerà mamma. Il cantante sarà nonno per la seconda volta.