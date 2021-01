Anna Tatangelo, dolore fortissimo: la cantante finisce sotto i ‘ferri’

Un brutto giorno per Anna Tatangelo: la cantante ha dovuto purtroppo sottoporsi ad una anestesia e ad una operazione alla bocca.

Arriva per tutti il brutto e temutissimo giorno: Anna Tatangelo ha voluto documentare la brutta esperienza vissuta proprio qualche ora fa.

Un post che ha subito preoccupato i fan della cantante che, con una opportuna didascalia, ha tranquillizzato tutti.

Anna Tatangelo, dolore fortissimo: costretta ad andare dal medico

Quando si ha un forte dolore è difficile trovare la concentrazione su tutto. Anna Tatangelo è stata pertanto costretta a trovare subito un rimedio al dolore forte provato alla bocca. La cantante, infatti, poco fa ha mostrato ai fan dove ha passato il pomeriggio.

Purtroppo non in uno studio musicale come molti fan avrebbero sperato ma in uno studio medico dentistico.

Nello specifico, l’ex di Gigi D’Alessio si è affidata allo studio medico dentistico Di Girolamo per affrontare una dolorosissima estrazione, quella del dente del giudizio. Insomma, una giornata del tutto positiva per la nostra ‘ragazza di periferia’.

La foto è piuttosto esplicativa: mostra la bellissima Anna con un bel pezzo di ghiaccio sulla faccia. Il dolore per l’estrazione appena avvenuta dev’essere veramente forte.

Per una che lavora con la musica come lei avere un problema ai denti è ancora più snervante! Di certo adesso che è tutto ok, Anna potrà riprendere la sua attività.

Anna dà ai fan la bella notizia

Con un recente post, Anna qualche giorno fa ha dato una bella notizia ai fan: la cantante ha, infatti, anticipato di essere pronta all’uscita di un prossimo singolo. E’ questo almeno ciò che si intuisce da uno dei suoi ultimi post condivisi con i social.

Qui la bella Anna si vede alle prese con il suo lavoro in compagnia di uno dei suoi collaboratori. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli su cosa bolle in pentola. Anna sa sempre come scatenare la curiosità dei fan.