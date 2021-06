Anna Tatangelo dimentica i vestiti e incendia il web – Foto

Lo scatto di Anna Tatangelo accanto alla macchina incanta milioni di utenti, la 34 enne è di una bellezza devastante.

Anna Tatangelo si mostra come una donna completamente diversa, una luce nuova negli occhi e anche se non ama fare del gossip, la storia tra lei e il suo nuovo amore. Livio Cori, sembra andare andare a gonfie vele.

Anna Tatangelo: una meraviglia

Non possiamo non ammirare la sua bellezza anche attraverso il suo profilo Instagram, dove posta scatti a dir poco sensazionali. Nel suo ultimo scatto bollente ha sfoggiato un due pezzi un’abbronzatura da sogno, e gli stivali con un risultato estremamente sexy.

Costume o lingerie il risultato non cambia Anna scalda gli animi dei fan.

Bella e talentuosa Anna Tatangelo, è sempre molto ammirata per la sua bellezza, la cantante non ha mai nascosto che dopo la rottura con Gigi D’Alessio, di quella vita passata insieme non le manca nulla.

La rinascita dopo la separazione

Di recente riferendosi agli ultimi due anni, la Tatangelo confessa di aver trascorso momenti difficili: una separazione, un bambino, un trasloco, e la pandemia hanno pesato sul suo stato d’animo.

Ma nella vita della cantante la musica ha sempre avuto un ruolo importante e anche in questo caso una zattera di salvataggio in un mare in burrasca.

L’artista si mostra su Instagram in tutta la sua bellezza, mentre indossa un mini-bikini marrone che mette in risalto il suo décolleté prosperoso che sembra voler esplodere nella parte superiore del suo costumino da bagno.