Anna Tatangelo, la dolce dedica al nuovo fidanzato: ‘Sei nei miei pensieri’

Una dedica che Anna Tatangelo ha scritto sui social per renderla più intensa e probabilmente per lanciare un messaggio al suo ex.

In tanti sperano che Anna Tatangelo faccia marcia indietro e ritorni con l’uomo che tanti anni fa le ha fatto battere il cuore, Gigi D’Alessio. La dedica della cantante però spezza ogni possibile ritorno di fiamma.

L’ex ragazza di periferia ritorna a sentire quel qualcosa nello stomaco: questa volta non è una canzone scritta a quattro mani a suggellare l’amore ma una dedica piuttosto inequivocabile.

Anna Tatangelo di nuovo innamorata? La dedica social lancia il gossip

Ha sempre voluto tenere più privata possibile la sua vita oltre la musica e la televisione. Anna Tatangelo però è molto amata, sia come artista che come persona, pertanto i suoi fan non si fermano a ciò che lei dichiara ufficialmente.

La fine della storia con Gigi D’Alessio, arrivato dopo un ricucimento della relazione, è stata una doccia fredda per molti. Anna però non ha mai chiarito del tutto il motivo che ha spinto la coppia a dividersi per la seconda volta.

Di certi i due sono ancora molto legati anche perché insieme hanno avuto un bellissimo bambino. Pare che Gigi però già abbia una relazione in cantiere: è da qualche settimana che circola il gossip sul web, tra l’altro -secondo fonti vicine- la nuova fiamma sembrerebbe somigliare notevolmente alla bella Anna.

Anna di nuovo innamorata?

La dedica sui social apparsa pochissimi minuti fa non lascia dubbi: Anna è di nuovo innamorata. Una dedica del genere non si fa a chiunque, né ad un parente né ad un amico. Insomma, Anna ha lanciato un sottile messaggio che sicuramente è stato colto da chi doveva cogliere.

Sarà stato anche un modo per comunicare al cantante napoletano la fine definitiva della storia? Tutto quello che possiamo augurarci è che la cantante sia serena e felice chiunque scelga di avere accanto.