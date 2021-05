Anna Tatangelo col cuore spezzato: la terribile notizia arrivata poche ore fa

Una notizia che ha sconvolto tutti i fan della musica italiana. Anna Tatangelo ha dovuto fare i conti con una triste perdita.

Una persona sensibile come lei non poteva non postare nulla su quanto accaduto. Anna Tatangelo ha voluto postare una foto che non ha avuto bisogno di alcuna parola.

Anna negli ultimi giorni era molto entusiasta. L’artista ha celebrato da poco l’anteprima del suo nuovo album, Annazero, che ha suscitato già tantissima curiosità. Una brutta notizia però ha offuscato il suo buon umore.

Anna Tatangelo col cuore spezzato: il triste post sui social

Da artista e amante della musica, soprattutto italiana, Anna Tatangelo, ha voluto dare il suo ultimo saluto ad una persona speciale. La cantante il 28 maggio potrà finalmente dire a tutti che il suo album sarà presto disponibile alle vendite.

Annazero sicuramente farà tantissime vendite. Già editi tre successi delle radio di questo album, Guapo, Serenata e Fra me e te.

L’album rappresenta per Anna una rinascita in tutti i sensi, soprattutto artistica. La cantante però, nonostante la grande gioia per questo nuovo lavoro in uscita, ha voluto dire addio ad un cantautore e artista a tutto tondo che ha influenzato molto il suo modo di vedere la musica.

Un artista che ha contato tanto per lei in termini musicali. E’ stato, infatti, un vero e proprio maestro per molti. Stiamo parlando di Franco Battiato.

L’addio a Franco Battiato

L’artista è scomparso poche ore fa, in mattinata è arrivata la triste notizia. Anna non ha potuto fare a meno di dire addio al cantante con una story. La Tatangelo ha pubblicato una foto dell’artista catanese in bianco e nero e c’ha applicato sopra un’emoticon che non ha avuto bisogno di parole, un cuore infranto.

Tantissimi altri artisti hanno detto addio a Battiato celebrando il suo genio con foto, immagini e parole che sicuramente avrebbero fatto emozionare molto l’artista.