Anna Tatangelo bollente ‘Che Bocce’: il costume striminzito non trattiene le curve – Foto

Anna Tatangelo, ricorda con una foto al dir poco esplosiva la sua magica estate a Mikonos. La cantante con le ‘bocce al vento’ manda i fan in delirio

Anna Tatangelo è tra le artiste italiane più apprezzate al’interno del panorama musicale non solo per le sue innegabili doti canore, con le quali da diverse generazioni incanta il suo pubblico, ma anche per la sua bellezza mediterranea, la quale viene spesso esibita sui social in scatti mozzafiato.

Con l’estate al capolinea, la compagna di Gigi D’Alessio, ha voluto ricordare la sua magica vacanza a Mikonos, postando una foto inedita che la ritrae con un costumino succinto che non riesce a trattenere le sue curve esplosive.

Anna Tatangelo, provocante in piscina: ‘Che Bagno!’

Pelle ambrata, corpo tonico e ‘balcone’ in bella vista ripreso dall’alto. Si mostra così la cantante di Sora, nel ricordare in una calda domenica d’estate le sue vacanze in Grecia.

Lo scatto inedito, mette in risalto le sue forme prorompenti, lasciando largo spazio all’immaginazione.

Molto apprezzata soprattutto dal pubblico maschile, la foto in piscina è accompagnata dalla didascalia:

‘Con 30 gradi un bagno non te lo fai?E che bagno!’

Anna Tatangelo, sommersa dagli apprezzamenti dei followers: ‘Una bellezza disarmante’

Lo scatto bollente della cantante, ha subito ottenuto migliaia di like e di commenti, da parte dei fan i quali non hanno potuto che apprezzare la bellezza disarmante della cantante.

Ecco cosa si legge tra i messaggi:

‘sei esplosiva, uno scrigno da scoprire di sensualità e passione, di magia e bellezza. il giusto incontro tra eros e bellezza’

Tour 2019: ‘La fortuna sia con me’

La Tatangelo è attualmente impegnata nel suo nuovo tour, ‘La fortuna sia con me’, nel corso del quale sta portando la sua voce indelebile e la sua musica, nelle diverse città italiane e nei cuori dei fan.

Ecco lo scatto che ha mandato i follower in delirio: