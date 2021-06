A pochi giorni dal debutto di AnnaZero, la Tatangelo ha parlato di se e delle difficoltà riscontrate in una lunga intervista.

La scorsa settimana ha debuttato ufficialmente il nuovo disco di Anna Tatangelo intitolato AnnaZero. Questo ha segnato un nuovo inizio per la cantante che ha stravolto non solo il suo genere musicale ma persino parte della sua vita.

Per Anna Tatangelo questo disco rappresenta una vera e propria ripartenza

Questa ripartenza si intuisce anche semplicemente dalla prima traccia presente sull’album. Il testo di “Appartamento“, infatti, recita “Prendi i vestiti e i ricordi, non mi rivedrai più”. Come spiegato dalla Tatangelo però, questa non è una fuga da qualcosa ma parla della fine di un rapporto che non si può più ricucire.

La cantante, inoltre, ha aggiunto come lei stessa ci si riveda molto in quelle parole dato che alcune situazioni verificatesi nel personale hanno pesato anche sulla sua carriera. Anna ora si sente maturata e non si lascia scalfire neanche da alcuni detrattori che l’hanno accusata di aver cambiato genere per seguire le mode del momento.

Elio in un’intervista avvenuta prima di X Factor parlo male della cantante

Non solo, nel corso dell’intervista l’autrice ha ricordato alcune tappe importanti della sua carriera come Sanremo e soprattutto X Factor. Di quest’esperienza la Tatangelo ricorda lo sguardo dei suoi colleghi di banco, spesso inquisitori.

Secondo quest’ultima a causare quelle “occhiatacce” è stata la sua giovane età. Come ricorda la cantante fu persino attaccata in un intervista da Elio prima del debutto del programma. A dare una svolta in tal senso alla donna fu il litigio con l’ex pornostar Milly D’Abbraccio.

Rispondendo a tono alle provocazioni lanciate dalla D’Abbraccio per essere stata eliminata, Anna dimostrò agli altri giudici di non essere una ragazzina e di meritarsi di stare su quel prestigioso palco.

