Sa sempre come rendere ogni piccola clip o foto estremamente seducente: questa volta le è bastato un letto e una canotta.

È tornata single ed è più bella e grintosa che mai: parliamo di Anna Tatangelo che, dopo la lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto un bambino, dimostra di essere sempre più una donna in carriera ed affermata.

Giudice di All Together Now, programma condotto da Michelle Hunziker, nel quale collabora con i grandi nomi della musica italiana, Anna è inarrestabile.

Assidua utilizzatrice di TikTok, la cantante gioca spesso con i fan, tramite questi video che posta sulla app di video sharing e, nell’ultimo, si è mostrata super sexy. Il top lasciava poco all’immaginazione.

Anna Tatangelo su TikTok: scoppia tutto con il top stretto

Molte star della musica e del cinema utilizzano TikTok per condividere video divertenti.

Tra queste, c’è anche Anna Tatangelo che – nell’ultimo post sulla popolare app di condivisione di brevi filmati – ha mostrato, ancora una volta, la sua bellezza.

L’ex moglie di Gigi D’Alessio, infatti, ha caricato un video in cui la vediamo indossare un top attillato che ha fatto scoppiare le sue generose forme.



Spesso, inoltre, posta sui social foto e video in cui possiamo ammirare la sua silhouette scultorea.

La fine dell’amore con Gigi D’Alessio

Si sono presi e ripresi diverse volte, ma il loro amore è comunque arrivato al capolinea. Dopo anni insieme, infatti, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono detti addio.

Hanno preso due strade completamente diverse, pur condividendo un figlio insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)



Da quando è diventata single, Anna Tatangelo è sempre più sexy, però non dimentica che la vita non è solo fatta di social.

Infatti, la cantante di Sora è anche una mamma dedita al figlio e alla famiglia, che però si lascia andare a qualche momento di svago con TikTok, come tante altre persone.