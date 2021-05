Anna Tatangelo, la cantante pronta a tornare con un nuovo album

Il nuovo disco di Anna Tatangelo si intitola Anna Zero e debutterà il prossimo venerdì 28 maggio nei negozi di musica.

Con un nuovo post su Instagram la famosa cantante Anna Tatangelo ha iniziato un countdown che porterà al lancio del suo nuovo album intitolato Anna Zero. Nello specifico la nuova opera dell’artista debutterà nei negozi e su Spotify il prossimo venerdì 28 maggio.

Per Anna Tatangelo si tratta di un cambiamento importante nella carriera

Passando alla storia dell’album, esso è nata dalla nuova collaborazione stretta lo scorso anno fra la Tatangelo ed il produttore Mixer T. Quest’ultimo ha già lavorato, fra l’altro, con artisti come Gemitaiz e Danti, lontanissimi dal genere trattato dalla cantante.

Il primo brano che è stato lanciato per Anna Zero è stato Guapo, lo scorso luglio, in featuring con il rapper napoletano Geolier. Come detto questa canzone ha portato un vero e proprio ribaltone nella carriera della Tatangelo.

I brani risultano un mix fra il trap ed il R&B generi molto in voga al momento

Non solo, in questa nuova avventura la cantante ha anche lasciato le precedenti etichette discografiche: la Sony e la GGD, di Gigi D’Alessio. Il genere trattato, infatti, strizza l’occhio alla trap e al R&B.

Questo genere risulta decisamente in voga in questi anni soprattutto fra i giovani, ed è stato accompagnato da un video clip girato a Napoli e uscito il 14 luglio. A decretare il successo dell’esperimento il raggiungimento di oltre 11 milioni di views in due mesi dalla sua pubblicazione.

Insomma dopo la separazione avvenuta lo scorso anno da Gigi D’Alessio, l’artista è pronta a tornare alla ribalta con questo nuovo album accompagnato da un cambio di stile netto e deciso che ad oggi sembra piacere ai fan.

