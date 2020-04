Alza la gamba e si vede troppo, Anna Tatangelo senza pantaloni seduce i fan: lo scatto bollente infiamma la rete

Anna Tatangelo seducente stacco di coscia su Instagram: l’ultimo scatto della cantante stuzzica la fantasia dei follower

Lei è un mix di fascino e seduzione. Stiamo parlando ovviamente di Anna Tatangelo. La cantante, così come altri volti noti del mondo dello spettacolo, si impegna nel diffondere un importante slogan: ‘io resto a casa‘, ma lo fa in una veste decisamente bollente.

Anna Tatangelo: addio a Gigi D’Alessio

Nelle ultime settimane, protagonisti delle voci di gossip è la coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Dopo mesi di silenzio, l’artista ha ufficializzato la fine della storia d’amore con il cantante napoletano, pare però che non tutto perduto. Secondo quanto riportato dal noto settimanale ‘Oggi’, Gigi vuole rimettere insieme i puzzle della loro relazione e riconquistare l’ex compagna(continua dopo il post).

A causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso di utilizzare i social per diffondere un importante messaggio: iorestoacasa. Si invita, dunque, i cittadini a limitare quanto più possibile gli spostamenti in modo da ridurre la rapida diffusione del virus. Ad ogni modo, per lanciare questo appello la cantante ha indossato una camicia lunga in cui traspare tutta la sua femminilità: fan in delirio.

L’ultimo scatto incanta i fan

“Io resto a casa, la mia mente no”, questa è la didascalia che accompagna l’ultimo scatto condiviso su Instagram. Anna Tatangelo, infatti, ha condiviso sui social un nuovo scatto in cui è vestita di piccante seduzione.

Nel dettaglio, l’artista si mostra con i capelli bagnati, make up impeccabile e lo sguardo profondo. Ma ad attirare l’attenzione dei seguaci, è la camicia che mette ben in evidenza le sue sinuose forme.

Come sempre, la foto ha collezionato un boom di like e commenti:

“I miei occhi brillano quando vedo i tuoi video e foto”, “Elegante e semplice… complimenti per la femminilità”.

Leggi anche: Il davanzale sobbalza durante il balletto piccante: Anna Tatangelo infiamma i social