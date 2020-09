Anna Tatangelo, le curve schizzano dal body: la cantante non se ne accorge

Anna Tatangelo, le curve schizzano dal body: la cantante non se ne...

L’artista ha condiviso una Instagram stories che ha lasciato il suo pubblico virtuale senza parole: il top rosso risalta il suo prorompente lato A

La cantante torna ad incendiare la rete con stories da capogiro. Anna Tatangelo si mostra con indosso un top rosso molto aderente che lascia ben poco spazio all’immaginazione dei follower.

Anna Tatangelo, IG stories è bollente

Dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, la cantante sembra aver votato pagina ed oggi si mostra più serena che mai. Anna Tatangelo ha avuto una metamorfosi, non solo estetica con il cambio d’immagine, passando dalla chioma castana a quella biondo platino, ma anche per quanto riguarda il suo stile musicale. Il suo nuovo singolo, in collaborazione con Geolier, è stato un vero successo ed ha collezionato più di 7 milioni di visualizzazioni sulle principali piattaforme digitale. Inoltre, è una delle colonne sonore dell’estate 2020.

Non smette mai di dedicarsi alla musica e spesso condivide stories che la ritraggono nello studio di registrazione. Tra una pausa e l’altre, l’ex compagna del cantante napoletano ha pensato bene di scattarsi un selfie che sembra mostrare più del dovuto: il web si scatena!

Il selfie bollente dell’artista

La cantante, originaria di Frosinone, ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana. Questa volta, ha condiviso una serie di stories su IG che la ritraggono in uno studio di registrazione.

Tra una pausa e l’altra, Anna Tatangelo ha deciso di scattare un selfie che, come sempre, non è passato inosservato. La 32 enne si mostra con indosso un top rosso che, oltre ad essere super aderente, è caratterizzato da una scollatura profonda che mette ben in risalto il suo prosperoso lato A: