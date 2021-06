Anna Tatangelo, il bikini non copre tutto: la foto da infarto infiamma il web

Anna Tatangelo, il bikini non copre tutto: la foto da infarto infiamma...

La cantante di Sora provoca i suoi followers con alcuni scatti dalle sfumature bollenti. Il bikini striminzito non copre abbastanza: ”Sei illegale, che fisico!”

Insieme al suo nuovo album è ”rinata” Anna Tatangelo, la quale pochissime ore fa ha provocato i suoi followers con le sue forme mozzafiato.

Dopo mesi di duro lavoro per il suo nuovo disco, disponibile dal 28 Maggio, l’artista ha voluto concedersi un weekend di puro relax, in un meraviglioso appartamento con piscina, in compagnia di amici.

Anna Tatangelo, attivissima sui social, ha voluto così condividere con i suoi 1,8 milioni di followers i momenti salienti di questo weekend, tra scatti ”da infarto” e curiosità. Ecco tutti dettagli.

Anna Tatangelo: la cosa che la fa ”incaz*are” di più

In stato di pieno relax, la cantante ha voluto concedersi ad una lunga chiacchierata con i suoi fan rispondendo attraverso le Ask di Instagram alle loro curiosità.

E un’improvvisazione e l’altra dei pezzi del suo nuovo album in versione acustica, Anna Tatangelo ha rivelato la cosa che in assoluto la fa arrabbiare di più:

”Mi fanno incaz*are le persone che pensano di essere più intelligenti, rispetto a quanto in realtà sono”

e ancora, sul tradimento, la cantante non perdona:

”No assolutamente. Io rispetto, e voglio essere rispettata”

poi gli scatti che hanno stuzzicato le fantasie sui social.

La cantante in bikini fa il pieno di like

Oltre 142mila i like e migliaia i commenti conquistati da Anna Tatangelo in pochissime ore con i suoi ultimi scatti pubblicati sui social, ad altissimo tasso di sensualità.

L’artista si mostra in tutta la sua bellezza, mentre indossa un mini-bikini nero il quale mette in risalto il suo corpo ”scolpito‘‘ e il suo decollète prosperoso che letteralmente esplode nella parte superiore del suo costumino da bagno.

Anna Tatangelo è riuscita ancora una volta, a lasciare i suoi followers senza fiato!