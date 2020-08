Anna Tatangelo il bikini striminzito non regge: le curve bagnate scivolano fuori

Anna Tatangelo, il bagno in piscina è spettacolare: il bikini mostra le sue curve mozzafiato

In questi giorni, gli scatti di Anna Tatangelo spopolano in rete. I selfie in costume stanno facendo impazzire il web per le sue forme provocanti e super sensuali.

Anna Tatangelo, bagno in piscina

La sua carriera nel mondo della musica inizia quando lei era solo una ragazzina. All’età di 15 anni, Anna Tatangelo vince il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano ‘Doppiamente Fragili‘. Da quel momento il suo successo è infrenabile e oggi è una delle artiste più amate del panorama della musica italiana.

Di recente, la cantante originaria di Sora, è stata protagonista delle cronache rosa per la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, al quale è stato legata sentimentalmente dal 2005 al 2020 e con il quale ha avuto un figlio.

Archiviate le voce di gossip, la Tatangelo si sta godendo un po’ di meritato relax ma non perde l’occasione di stupire i suoi ammiratori con scatti da capogiro. In queste ore, è apparso su Instagram un nuovo post che ha fatto il pieno di like e commenti.

Il bikini mette in mostra le sue forme esplosive

La cantante ha deciso di voltare pagina e oltre a rivoluzionare il suo look, ha sperimentato un nuovo stile musicale. Il suo nuovo brano, in collaborazione con Geolier, ha riscosso un enorme successo sulle principali piattaforme digitali.

Ora è il momento di godersi le sue vacanze e Anna Tatangelo si mostra più serena che mai. Non poche ore fa, l’artista ha condiviso su Instagram un nuovo scatto da paura. E’ immersa in piscina ma l’attenzione dei suoi fan è catturata dal bikini nero che evidenzia il suo fisico mozzafiato.