Anna Tatangelo, il bacio romantico all’uomo della sua vita dopo Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo, dopo l’addio a Gigi D’Alessio volta pagina e bacia l’uomo della sua vita: l’Instagram stories emoziona i follower

Dopo quindici anni insieme, la relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è giunta a capolinea.

La notizia della loro separazione è stata diffusa tramite il suo account Instagram dalla cantante dando conferma delle voci che da tempo circolavano in rete della loro crisi. Oggi appare più serena che mai e, una delle sue ultime stories, emozionano i follower.

Anna Tatangelo volta pagina dopo l’addio a Gigi

Nei mesi scorsi, Anna Tatangelo è stata al centro delle voci di gossip per la presunta crisi con Gigi D’Alessio. Dopo tanto chiacchierare l’artista di Sora ha deciso di ufficializzare la fine della storia d’amore con il cantante napoletano, generando non poco malcontento tra i fan che da tempo speravano nel coronamento della loro fiaba d’amore. I due non hanno mai reso noto i motivi che si celano dietro questa scelta. Dalla loro unione, è nato il piccolo Andrea che oggi ha 10 anni.

Dopo l’addio al suo compagno, la cantante appare serena e felice. In questi giorni sta riscuotendo un enorme successo con il suo nuovo brano sia in radio e nelle visualizzazioni di Youtube, Spotify e delle altre piattaforme digitali. Oltre a stravolgere il suo genere musicale, ha deciso di cambiare il suo look da tratti mediterranei al biondo platino. Di recente, ha condiviso una IG stories che la immortala insieme al suo piccolo.

La foto con il figlio Andrea

Oltre ad essere una grande artista e anche una super mamma. Anna Tatangelo ama tutelare la privacy del suo piccolo ma di recente ha condiviso con i suoi follower uno scatto tenerissimo.

Le IG stories mostrano la cantante mentre dà un bacio affettuoso all’amore della sua vita, il piccolo Andrea.