Anna Tatangelo, lato B enorme inquadrato dal basso: si piega troppo durante gli allenamenti: lo scatto bollente

Anna Tatangelo, l’allenamento bollente manda in delirio il popolo del web: le IG stories mostrano il suo lato B da urlo!

Il suo talento e la sua immensa bellezza e sensualità hanno bucato lo schermo. Anna Tatangelo è, infatti, una delle artiste più seguite del nostro Paese. La cantante, originaria di Sora, è entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima ed è riuscita a conquistare i suoi fan non solo per la sua riconoscibile voce ma anche per il suo indiscusso fascino. Non molte ore fa ha pubblicato una serie di IG stories che hanno incantato il web: l’allenamento settimanale è bollente.

Anna Tatangelo, allenamento bollente

La compagna di Gigi D’Alessio è ormai seguitissima anche sui social network dove conta oltre 1 milione e mezzo di fan che apprezzano non solo le sue doti canore ma anche il suo fisico mozzafiato. Anna Tatangelo sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi seguaci. Spesso regala ai suoi fan dei scatti da capogiro come è successo qualche giorno fa. La cantante ha pubblicato, infatti, una foto in cui è seduta su un pouf con gambe aperte. Ma quello che è ha stuzzicato la fantasia dei follower che da sempre la seguono è la sua posa provocante e il suo sguardo profondo.

Non molte ore fa, tra le stories ha condiviso un video di un work out in palestra in cui mostra il suo fisico e le sue forme da urlo.

Lato B in bella mostra sui social

Molti sono i personaggi del mondo dello spettacolo che utilizzano i social per documentare la loro quotidianità. Poche ore fa, Anna Tatangelo ha condiviso un momento importante della vita di tutti i giorni: il suo allenamento settimanale.

La cantante e compagna di Gigi D’Alessio quest’oggi ha pubblicato vari video tra le stories del suo work out odierno ma quello che ha catturato l’attenzione dei follower è l’abbigliamento indossato che mette in mostra il suo lato B marmoreo.