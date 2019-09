Chi sono Anna Pettinelli e Stefano Macchi? La coppia di Temptation Island Vip che potrebbe uscire senza più guardarsi in faccia. Trionferà l’amore?

Una delle coppie partecipanti al reality Temptation Island VIP è quella formata da Anna Pettinelli e Andrea Macchi. Scopriamo tutto su di loro!

Chi è Anna Pettinelli

Nasce a Livorno, il 28 gennaio del 1957.

Sin dall’infanzia coltiva una grande passione per la musica e per la radio, che la porterà, all’età di 16 anni, a intraprendere un percorso lavorativo in alcune radio locali.

Presenta sei edizioni di “Discoring” nei primi anni ottanta, due edizioni del Festival di Sanremo (1983 e 1986) e due edizioni di Un disco per l’estate (nel 1984 e nel 1985). Nel frattempo recita per il film Sapore di mare 2 – Un anno dopo.

Nel 2000-2001 su TMC, conduce programma notturno, Ses*o, parlano le donne, con protagoniste opinioniste esclusivamente donne. Nel 2010 pubblica un libro, “Teorie e tecniche dell’infamia amorosa”.

Nel 2014 è giudice del programma RDS Academy, un talent per aspiranti speakers radiofonici, mentre nel 2016 recita in Forever Young, per la regia di Fausto Brizzi. Nel 2019 partecipa al programma di Maria De Filippi, Temptation Island VIP, in coppia con il fidanzato Stefano Macchi.

Nel presente, è impegnata soprattutto come conduttrice radiofonica; da anni lavora a RDS di cui è anche responsabile del coordinamento speakers. È in onda dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

Chi è Stefano Macchi

Nasce a Monza, il 7 gennaio del 1975.

Dopo la maturità classica, intraprende un percorso di formazione atto a fargli raggiungere il suo obiettivo, quello di diventare doppiatore. Per questo si iscrive al Seminario sull’uso della voce.

La sua carriera prendere il via nel 2012, anno in cui inizia a doppiare personaggi per film, cartoni animati, serie tv e spot pubblicitari. A oggi, ha doppiato 99 personaggi di serie tv, 2 in film d’animazione, 2 in film tv, 39 in pellicole cinematografiche e 2 in cartoni animati.

Stefano si lancia anche come attore. Recita in Torno indietro e cambio vita, La fossa, Don Matteo, Un posto al sole, Casa Vianello.

Vita privata e curiosità

Anna Pettinelli è madre di Carolina Russi, classe 1993, che ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del talent The Voice, dove è uscita al secondo live.

La coppia formata da Anna Pettinelli e Stefano Macchi si è messa spesso al centro di gossip per via della differenza di età: Anna ha 62 anni, mentre Stefano 44.

Nonostante ciò sono una coppia molto affiatata, che ha suggellato il suo amore sposandosi alle Maldive: il matrimonio, però, non ha valore per lo Stato italiano per questioni burocratiche ancora da risolvere.

Anna e Stefano sono protagonisti, assieme ad altre coppie, di Temptation Island VIP, a cui hanno scelto di partecipare per mettere alla prova il loro amore.