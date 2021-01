Anna Maria Barbera, ADDIO alla Tv. Il doloroso retroscena: “Ho lasciato tutto per lei”

Da tempo Anna Maria Barbera è lontana dal piccolo schermo. Emerge il dramma privato dell’amata comica di Zelig.

Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata è uno dei volti dello spettacolo più amati dal pubblico italiano per la sua spontaneità e la sua ironia.

Classe 1962 ha studiato la nobile arte del teatro presso la ‘Bottega Teatrale’ di Firenze fondata dal celeberrimo, Vittorio Gassman.

La nota comica di Zelig è da tempo lontana dalla Tv, ma quali sono i motivi che ne hanno determinato l’addio?

Scopriamo maggiori dettagli in merito.

Il dramma privato

Lontana dagli schermi da diversi anni, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche nel salottino della Regina di Canale Cinque, Barbara D’Urso a Domenica Live, Anna Maria Barbera ha rivelato al pubblico il suo dramma privato.

In primis ha parlato del suo meraviglioso rapporto con la figlia Charlotte, e del grande atto di coraggio compiuto dalla stessa comica per preservarne la vita da un tragico destino.

Secondo quanto rivelato dall’attrice torinese, il suo compagno dell’epoca avrebbe voluto che lei rinunciasse alla figlia che portava in grembo:

‘Quando sono rimasta incinta, il mio uomo voleva solo me. E io l’ho lasciato per avere mia figlia’

e ancora:

‘Non ho meriti, se non come ogni attento genitore, di aver cura, dedizione e preghiera, affinché il proprio figlio possa fiorire non interrompendo il progetto divino’

rivelò da Barbara D’Urso, raccontando uno dei periodi più dolorosi e difficili della sua vita che l’ha segnata nel profondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anthony Lo Bianco (@anthony.lobianco)

Inoltre, rispetto ai momenti bui attraversati dalla Barbera secondo alcuni rumors sul web, sembrerebbe che la nota comica abbia dovuto fare i conti negli ultimi anni con un brutto male, una notizia che però non è mai stata ufficializzata, ne smentita.

Cosa fa oggi Anna Maria Barbera?

Come già accennato è da lungo tempo che la celebre attrice torinese ha detto addio al piccolo schermo.

Non sono note le motivazioni, tuttavia secondo quanto rivelato in una delle sue ultime apparizioni in Tv a Domenica In, attualmente sta donando anima e corpo al teatro:

‘Sto facendo molto teatro con una grande risposta del pubblico’

rivelò da Mara Venier asserendo di star incontrando i consensi da parte del pubblico che la sostiene e supporta da anni.