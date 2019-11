Anna Falchi si spoglia per la Lazio: il reggiseno vola via tra le lenzuola, lo scatto bollente

Anna Falchi si spoglia per la Lazio: il reggiseno vola via tra...

Anna Falchi non poteva non mantenere la promessa. La showgirl, attrice e modella ha voluto omaggiare la sua squadra del cuore con uno spogliarello

La bellissima showgirl Anna Falchi ha sorpreso per l’ennesima volta i suoi fan. L’attrice romana ha mostrato le sue grazie sui social, ecco per quale motivo.

Anna Falchi nuda per la Lazio

La bellissima attrice romana è tornata di nuovo a far parlare di se, questa volta ad attirare l’attenzione su di lei, è una foto piccante pubblicata poche ore fa sui social. Anna Falchi infatti ha mostrato ai fan il meglio di se ai fan per la vittoria della Lazio.

L’attrice infatti si è spogliata per festeggiare la vittoria della Lazio rimettendosi per la seconda volta a in topless. La showgirl sembra aver preso gusto a spogliarsi peri suoi amatissimi fan tant’è che nell’occasione della partita della Lazio con il Torino, ha deciso di regare ai suoi followers un nuovo scatto in topless.

La Falchi si denuda su Instagram

La bellissima showgirl romana ha stupito per l’ennesima volta non solo i suoi fan ma anche i tifosi della Lazio. La Falchi infatti non ha mai negato il suo amore per la sua squadra preferita e ha deciso cosi di regalare un piccolo scatto piccante ai suoi fan.

Ma la Falchi non è la prima volta che si spoglia davanti ai suoi fan. L’attrice infatti già nel 2000, nell’occasione dello scudetto Anna Falchi si spogliò concedendo un sensualissimo streap teas allo stadio Olimpico davanti a migliaia di persone

La Falchi qualche ora fa infatti si è presentata solo con dei pantaloncini della sua squadra del cuore, ma le braccia coprono il suo decollete nudo, accompagnato il tutto da uno straordinario sorriso:

“Che dire…. finalmente la mia Lazio mi da grandi soddisfazioni!!!! Due di seguito…”

Non sono venuti a mancare i messaggi di milioni di utenti della rete che si sono complimentati con la bellissima Anna.