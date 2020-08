Anna Falchi apre la scollatura completamente: il regalo al suo calciatore preferito

Anna Falchi e lo scollo profondo su Instagram in una foto dedicata a un calciatore al quale è particolarmente legata

Anna Falchi è stratosferica su Instagram! La bellissima showgirl italiana si mostra con una mise incantevole, che ha ottenuto numerosi consensi sui social.

La Falchi indossa un vestito azzurro che omaggia la sua squadra del cuore, la Lazio, e in particolare un calciatore al quale è molto legata…

Il fisico invidiabile di Anna Falchi

Anna Falchi si mostra nel recente post Instagram con una mise che non cela troppo un fisico a dir poco invidiabile. La 48enne dimostra almeno 20 anni in meno ed è in perfetta forma.

Molto attiva sui social, posta spesso immagini che la ritraggono in primo piano o in costume. Numerosi sono i consensi che riceve da parte degli utenti che la seguono in maniera davvero accanita.

Di recente, ha postato nello specifico una foto clamorosa, dedicata non solo al suo pubblico, ma anche a una persona in particolare. Si tratta di un noto calciatore di Serie A!

La foto clamorosa

Anna Falchi è nata in Finlandia e ha girato il mondo, ma è affezionatissima alla sua Italia. Ha vissuto in molte zone del Bel Paese, ha il suo cuore si concentra a Roma.

Tifosissima della Lazio, negli anni ha più volte omaggiato la sua squadra e anche ora non perde occasione per farlo.

L’ultima volta, lo ha fatto postando un’immagine che la ritrae con occhi sognanti, capelli raccolti, due ciocche ondulate che le cadono sul davanti e le incorniciano il viso. Indossa un abito azzurro con una profonda scollatura, che ha acceso gli animi dei fan.

Sotto si legge:

“Con questa foto con un tocco di celeste voglio celebrare i 36 gol di Ciro Immobile.”

Lo scatto da capogiro è quindi dedicato al calciatore Ciro Immobile, al quale è profondamente legata poiché milita nella sua amatissima Lazio!