‘Aveva una doppia vita’ Anna Falchi, la verità sul tradimento di Fiorello a distanza di anni

Anna Falchi torna a parlare della sua relazione con Rosario Fiorello. La verità sulla loro rottura a distanza di anni: ‘Aveva una doppia vita’

Anna Falchi è una tra le showgirl più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Icona sexy degli anni ’90, circa 20 anni fa, è stata unita per qualche tempo al celebre comico siciliano Rosario Fiorello.

Molto affiatati, ed estremamente belli, erano considerati come il Brad Pitt e la Angelina Jolie italiani. Ma la loro storia finì improvvisamente, un grande amore svanito. Ecco cosa ha rivelato l’attrice nello studio della Balivo in una delle sue ultime interviste concesse al pubblico.

Anna Falchi, la storia con Fiorello

In una delle sue ultime interviste nello studio di Caterina Balivo a Vieni da Me, la celebre attrice e showgirl di origine finlandese, è tornata a parlare della sua storia con il comico siciliano Rosario Fiorello.

Una storia d’amore bellissima, finchè e durata. La loro relazione durata per due anni tra il ’94 e il ’96, conquistò il pubblico italiano.

Anna Falchi: ‘La mia più grande delusione’

A porre fine a quella storia, un tradimento, da parte dell’attore. La Falchi ha così raccontato nello studio di Vieni da me che un giorno chiese al regista del set per il quale stava girando un film, la ‘libera uscita’, in quanto pare fosse il compleanno di Fiorello:

‘Volevo fargli una sorpresa. Ho preso l’aereo e sono volata a Milano. Avevo le chiavi di casa, sono entrata e. E lui stava con un’altra. Ho scoperto all’improvviso che aveva una doppia vita’

ha raccontato Anna Falchi a distanza di anni da quell’amore:

‘Io ero giovanissima, gli ho donato completamente me stessa ed ero corrisposta. Conservo tutte le sue lettere, tutti i suoi bigliettini. È stato l’uomo che mi ha amato di più, un grandissimo poeta’

e ancora:

‘Ma per me è stato anche la più grande delusione. Lui è siciliano, molto possessivo, molto geloso. Ma alla fine ho scoperto che chi mal pensa mal fa’

ha concluso Anna Falchi.