Moto GP, tutte le curiose invasioni degli animali in pista

Negli ultimi anni le corse motoristiche del Moto GP stanno raggiungendo posti sempre più selvaggi. Ecco le intrusioni più particolari

Se siete appassionati di MOto GP vi sarà capitato di vedere delle intrusioni in pista, ma senza dubbio le più belle sono quelle di animali in pista. L’ultima è stata durante un test gomme a Phillip Island, dove si è potuto vedere chiaramente un canguro correre sulla pista australiana, tagliando la strada a Iannone. Non è la prima volta che questo succede al pilota, ma non è il primo episodio in cui si verificano intrusioni simpatiche

Phillip Island e l’Isola di Man, i gabbiani colpiti

L’ex pilota ducati Iannone, nell’ottobre 2015 ha colpito uno sfortunato gabbiano, mentre si trovava in testa alla gara di Philip Island. Ma non è il solo gabbiano, quello più noto è sicuramente accaduto durante la leggendaria gara dell’isola di Man. Nel 2012 durante il Tourist Trophy, il pilota Ian Hutchinson colpì un gabbiano a 270 km/h in un dei rettilineo dell’Isola di Man. Nonostante il grande urto, il gabbiano è sopravvissuto riportando solo qualche frattura e una volta guarito è tornato libero.

Thailandia, circuito di Buriram e il serpente in pista

A febbraio si è corsa la prima gara nel paese asiatico. Si ha avuto la visita di un serpente nel circuito di Buriram nell’ultimo giorno di test. Durante l’inizio della terza sessione, si è dovuto esporre bandiera rossa ed interrompere i test perché c’era un serpente in pista, che è stato recuperato ed accompagnato fuori senza conseguenze.

Malesia ed il cobra, un altro serpente in pista

Il cobra in Malesia ha deciso di fare un giretto per il circuito di Pasir Gudang nel 1998. Purtroppo non ebbe una buona sorte, perché non venne notato in tempo. Durante le prove libere Cecchinello, colpì la coda del cobra. Purtroppo Gino Borsoi non riuscì ad evitarlo e lo colpì col ginocchio, uccidendolo sul colpo. Borsoi adottò come simbolo il cobra, e ricorda l’episodio “La gente mi conosce più per quell’episodio che per i miei risultati”.

Austin, ed il cagnolino fortunato

Questa è una storia molto dolce. Nel 2015 il GP di Austin è passato alla storia per la fuga di un cucciolo di cane ha iniziato a correre spaventato in mezzo alla pista. I piloti riuscirono ad evitarlo, finchè il cucciolo di appena un anno è stato fortunatamente accalappiato e una volta calmo, portato al canile. Ormai era diventato una star ed ha trovato subito una famiglia che l’ha battezzato col nome Moto.

Argentina, il giro turistico della tarantola

Sembra quasi assurdo, ma nel GP dell’Argentina 2015 una tarantola è entrata in pista durante le prove libere tenute nel circuito di Termas de Rio Hondo. La tarantola non ha subito conseguenze, dopo aver fatto un giretto turistico, ha abbandonato la pista, tornando nel suo habitat.