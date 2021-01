Vuoi portare in casa un animale domestico? Ecco quello che devi considerare prima di adottare un amico a quattro zampe.

Se sei una persona che desidera ardentemente la compagnia di un animale domestico e pensi sempre a quanto sarà meravigliosa la tua vita una volta che avrai il tuo amico peloso, questo articolo è per te.

Gli animali domestici sono una benedizione per gli esseri umani, ma tutti dovrebbero sapere che avere un animale domestico solo per divertimento (sembra ridicolo, ma queste persone esistono) è sbagliato.

Ecco un sacco di cose a cui devi pensare prima di portare a casa un animale domestico.

Adotta, non comprare

Molte persone spendono tanti soldi per comprare cani o gatti di razza, che – spesso – richiedono condizioni climatiche speciali per sopravvivere ed essere felici.

Invece di optare per l’acquisto di un cucciolo di razza, puoi pensare di far del bene, adottando un randagio, dando, così, casa a un cane o un gatto che ne hanno bisogno.

Non spendere i tuoi soldi per acquistare animali domestici dai negozi di animali, ma investili per farmaci destinati ai randagi.

Effettua per bene la tua ricerca

È importante fare una ricerca approfondita per capire se sei ben attrezzato per prendere in considerazione le esigenze dell’animale.

Ci riferiamo allo spazio, al cibo e al suo comportamento. Ad esempio, i cuccioli hanno bisogno di molto spazio per correre e giocare e, quando crescono, ne hanno bisogno ancora di più.

I gatti, invece, vivono bene in luoghi piccoli e accoglienti. Questo è il motivo per cui le organizzazioni di adozione conducono controlli interni come parte del processo dell’adozione stessa.

Criceti, pesci, tartarughe e animali del genere hanno bisogno di uno spazio minimo. Inoltre, è estremamente importante trascorrere del tempo con il tuo animale domestico, parlare con lui e farlo sentire amato.

Se appartieni a una famiglia in cui tutti lavorano e nessuno è a casa tutto il giorno, è meglio che tu non abbia un cane. I gatti possono trascorrere parecchie ore da soli, anche se necessitano della nostra presenza.

Mai regalare un animale

Regalare un animale domestico a qualcuno della tua famiglia è un punto, ma mai regalare un animale domestico a qualcuno solo perché ama gli animali o potrebbe aver menzionato il suo desiderio di averne.

E se non fossero attrezzati? E se la loro famiglia avesse un’obiezione? Non si sa mai!

Possibilità economiche

Avere un animale domestico è una responsabilità. Proprio come gli esseri umani, anche loro si ammalano e devono essere portati regolarmente dal veterinario.

Devono essere vaccinati, sverminati, curati. Ciò richiede denaro, quindi ha senso prendere un animale domestico solo se sei disposto a spendere soldi regolarmente per i tuoi animali domestici.

Questa era una breve carrellata delle cose che devi tenere a mente prima di prendere un animale domestico. Se tutti i punti sopra menzionati sono spuntati dalla tua lista di controllo, sei a posto!

Tuttavia, se ami gli animali ma non hai ancora molto spazio per ospitarne uno in casa, puoi sempre decidere di contribuire al salvataggio degli animali e allevare gli animali domestici per un breve periodo di tempo, finché non riescono ad ottenere una casa in cui vivere per sempre.

In questo modo, potrai utilizzare la tua abitazione come rifugio temporaneo accogliente per tutti i cuccioli, ma anche per gli animali più anziani, al fine di risparmiargli sofferenza per strada.

In strada, infatti, si ammalano, sono investiti dalle auto e patiscono la fame, visto le difficoltà di reperimento di qualche avanzo di cibo.

In questo modo, farai una buona azione verso questi animali indifesi e permetterai loro di avere un futuro migliore e radioso.