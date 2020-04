Anima gemella: 8 segni che l’Universo usa per svelarti l’arrivo di una persona importante nella tua vita

Anima gemella: 8 segni che l’Universo usa per svelarti l’arrivo di una...

Ci sono segni che più di altri risultano strani o comunque difficilmente decifrabili. Questi segni potrebbero rivelarci l’arrivo dell’anima gemella

La tua anima gemella arriva quando la tua anima è pronta. Forse, dopo molta angoscia, hai promesso a te stesso di non farti più del male. O forse, dopo aver protetto il tuo cuore per così tanto tempo, hai sviluppato una grande paura una sorta di freno perché temi che se fai entrare qualcuno nella tua vita possa spezzarti il cuore.

Ma trovare la persona giusta di cui innamorarsi vale la pena, sempre. Credimi, è molto meglio rischiare di spezzarsi il cuore piuttosto che vivere tutta la vita senza avere l’opportunità di innamorarsi davvero. E la buona notizia è che esiste per tutti la persona giusta. La verità è che il vero amore arriva nel posto e nel momento che meno ti aspetti.

Nella maggior parte dei casi, quando incontri la persona che davvero fa per te, riesci a capirlo. Quindi puoi seguire quella sensazione. In poche parole. quando la tua anima gemella è vicina, il tuo spirito sente la sua energia e alla fine ti dà segnali.

8 segni che la tua anima gemella apparirà presto

1. Fai sogni romantici

Potresti non ricordare i dettagli vividi del tuo sogno romantico, ma i sentimenti positivi derivati da quelle immagini e scene armoniose ti lasceranno una sensazione di benessere che perdurerà tutto il giorno.

2. Senti un improvviso bisogno di migliorare te stesso

Se senti l’impulso improvviso di dover diventare più attraente e affascinante dentro e fuori, questo è un chiaro segno dell’ispirazione che ti porta l’arrivo dell’anima gemella nella tua vita. Ti concentri sullo sviluppo personale perché senti di aver bisogno di attrarre qualcuno. È positivo che tu ci metta tutta la tua energia per questo.

Mentre cerchi di migliorarti, anche la tua anima gemella sta facendo lo stesso. In effetti, è così che entrambe si incamminano l’uno verso l’altro.

3. Inizi a vedere chiaramente il tuo scopo nella vita

La vicinanza della tua anima gemella ti fa vedere chiaramente lo scopo della tua vita. Quella che sembrava essere un’esistenza vuota improvvisamente ha una direzione significativa.

Ti senti vivo ed eccitato. Fare ciò che dovresti fare ti fa sentire completo e soddisfatto. Quelle emozioni sono la luce che ispira e attira la presenza della tua anima gemella.

4. Inizi a vedere l’amore intorno a te

Ovunque tu vada, vedi amanti che si tengono per mano o si tengono l’un l’altro come se il mondo intero appartenesse solamente a loro. Persino i tuoi profili sui social network sono pieni di di gioia e d’amore. Alla radio o anche quando entri in un centro commerciale, le canzoni d’amore iniziano a risuonare ovunque tu vada.

Questo può inizialmente irritarti, ma non ti infastidire: l’amore vuole mostrarti in qualche modo la sua presenza nella tua vita.

5. Trova ciò che vuoi davvero

Hai già un progetto per la tua relazione futura, pieno di dettagli su come dovrebbe essere il tuo partner ideale, su come dovrebbe parlare, ecc. Anche se a volte ciò che vuoi veramente si scontra con quelli che sembrano essere i tuoi “desideri”. È qui che nascono le relazioni sbagliate.

Ma una volta che hai la certezza di ciò che vuoi davvero e inizi la ricerca, lo troverai. La tua anima gemella ti troverà.

6. Ti apri a nuove opportunità

Poiché ti senti pronto ad accogliere il nuovo amore nella tua vita, si aprono più opportunità di uscire e incontrare nuove persone. La ricezione di inviti da familiari e amici avviene abbastanza frequentemente.

Socializzare e uscire dalla tua zona di comfort ti darà più opportunità di incontrare il tuo vero amore perché bussa raramente alla tua porta se tu non fai nulla per mostrarti aperta al mondo.

7. Senti che i tuoi livelli di energia sono più alti del solito

Senti la vicinanza della tua anima gemella ed i tuoi livelli di energia aumentano. Senza saperlo, senti l’impulso positivo che ha su di te perché il tuo spirito lo sta che prova per primo.

Può svegliarti la mattina e sentire un’energia più forte del solito. Puoi sentirti felice senza un motivo vero. Questo fa parte dei segni che qualcuno ti è vicino.

8. Finalmente comprendi gli insegnamenti della tua passata relazione

Le cose assumono una luce nuova e non vedi più solo gli errori nelle tue relazioni passate. Cominci a vedere tutte le relazioni passate come esperienze dalle quali puoi trarre lezioni.

Sai che non commetterai mai più gli stessi errori. Sembra che tu sappia cosa fare se entri in una nuova relazione con la persona giusta. Questo è un segno che sei guarito dai dolori del passato e che puoi innamorarti di nuovo felicemente.