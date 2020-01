Anice Stellato: ecco i benefici di questa spezia esotica

Anice Stellato: tutti i benefici per la salute di questa incredibile spezia esotica.

Con un aroma di liquirizia nera, l’olio essenziale di anice stellato è ricco di benefici per la salute, in particolare per quanto riguarda la respirazione.

Combatte i danni radicali liberi

Secondo uno studio del 2007, i ricercatori hanno scoperto che i composti nell’anice stellato aiutano a proteggere dai radicali liberi che possono causare danni cellulari.

Si ritiene che il linalolo neutralizzi i radicali liberi, secondo i ricercatori dell’Università Ahilya dell’India.

Gli antiossidanti aiutano anche a combattere lo stress ossidativo che danneggia le cellule della pelle, riducendo i segni dell’invecchiamento.

Previene l’infezione

I benefici antivirali dell’olio essenziale di anice stellato sono stati testati su quasi 70 ceppi di batteri resistenti ai farmaci.

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Molecular Neuroscience, i benefici antivirali dell’acido shikimico possono aiutare a rafforzare la funzione del sistema immunitario, consentendogli di combattere i potenziali virus in modo più efficace.

Combatte il fungo

Secondo uno studio del 2010, un composto di olio essenziale questa spezia aiuta a combattere la Candida albicans, un fungo che può avere un impatto sulla pelle, sulla bocca o sulla gola.

Incentiva una digestione sana e funzione del sistema immunitario

Alcune gocce di olio essenziale di questa spezia aggiunte a una tazza di tè non solo possono migliorare la funzione del sistema digestivo – alleviando sintomi come gonfiore, crampi, indigestione, costipazione e gas – ma aiutano anche a creare un ambiente più sano per far prosperare i batteri buoni.

Quando il tratto digestivo è sano, la produzione di probiotici naturali aumenta, rafforzando il sistema immunitario.

Allevia l’ansia

L’anice stellato è particolarmente efficace per alleviare lo stress.

Poiché l’olio essenziale di anice stellato aiuta ad alleviare la tensione, tuttavia, non dovrebbe essere usato insieme ad altri sedativi, compresi i farmaci che fanno parte della famiglia delle benzodiazepine.

Migliora la qualità del sonno

Le proprietà sedative nell’anice stellato possono aiutare a migliorare la qualità del sonno.

Il linalolo e il nerolidolo nell’anice stellato lavorano insieme per alleviare i pensieri ansiosi, consentendo un sonno più lungo e riposante.

Allevia il dolore

L’olio essenziale di questa spezia ha anche dimostrato di alleviare dolori muscolari e articolari.

Si ritiene che le proprietà dell’olio aumentino il flusso sanguigno nell’area riducendo i segnali di dolore.

È più efficace se miscelato con un olio vettore (l’olio di cocco o di mandorle ha una buona consistenza) e applicato localmente sulla zona interessata, permettendo all’olio di penetrare nella pelle e raggiungere l’infiammazione sotto la superficie della pelle.

Migliora la memoria

I composti di questa spezia hanno dimostrato di aumentare la funzione del neurotrasmettitore acetilcolina, uno dei neurotrasmettitori più importanti del corpo perché controlla i segnali tra nervi e muscoli.