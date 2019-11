L’isola d’Anguilla tutela l’ambiente, puntando esclusivamente sull’energia rinnovabile

Anguilla è uno dei paradisi Caraibici meglio mantenuti, unico ed esclusivo. Nonostante i molti turisti che prendono d’assalto le 33 spiagge argentate, per godere di pace e sole, esso non ha mai ceduto all’inquinamento.

Anzi al contrario, ha sempre cercato di mantenere il più incontaminato possibile l’ambiente e la natura perché mantenere incontaminata l’isola, è la sola fonte di sussistenza.

L’operato del governo d’Anguilla

I vari governi che si sono susseguiti negli anni, hanno sempre agito per poter preservare il patrimonio d’Anguilla, adottando moltissime iniziative. Le più famose sono quelle a tutela della foresta secca e le praterie di Anguilla, che conservano un mosaico di habitat e micro habitat estremamente vario, dove troviamo ampia varietà di animali e oltre 300 specie di piante autoctone. La plastica monouso è stata bandita da tutta l’isola, per poter preservare la natura, il mare e l’isola in genere. Dal 31 marzo 2019 questi prodotti sono fuori legge e non sono più importabili.

Uno dei progetti più recenti è la produzione d’energia esclusivamente da fonti di tipo rinnovabile, con lo scopo di migliorare la qualità della vita e dell’ambiente. Si sfrutta prevalentemente il sole ed il primo ad attuare un piano è stato un Resort che ha installato un sistema per la produzione di corrente, tramite pannelli. La struttura infatti è in grado di produrre 370 Kilowatt, in grado di coprire circa il 70% del fabbisogno totale dell’hotel. Per arrivare a questo, il parcheggio è stato coperto da due tettoie, dove sono stati posizionati dei pannelli.

Il turismo sostenibile

Anguilla dimostra come si possa puntare sul turismo eco sostenibile e rimanere competitivi sul mercato. L’isola rimane tra le prime 20 destinazioni preferite dai turisti per passare la luna di miele, anche per avere i migliori resort nei caraibi.