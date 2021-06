Angie J di Vite al limite, che fine ha fatto? Dal ricovero al nuovo amore

Angela Marie Dunham-Johns ha partecipato al docu-reality di TLC due anni fa ed il suo percorso non è stato dei più semplici. Ripercorriamo la sua storia e scopriamo com’è ora: diversissima!

Angela Marie Dunham-Johns è una delle protagoniste della trasmissione Vite al limite prodotta per TLC e diffusa in Italia da Real Time. È apparsa nell’edizione del 2019 e la sua storia ha colpito tutti.

La donna è originaria dell’Ohio e si è rivolta alla clinica del Dottor Nowzaradan quando aveva 39 anni ed era arrivata a pesare ben 643 libbre circa 292 chilogrammi.

Angie J veniva da una storia molto difficile con un passato legato alla tossicodipendenza e ad abusi sessuali subiti da piccola.

La donna ai tempi dello show era sposata con Justin che poi l’ha lasciata quando era a Huston per farle prendere coscienza dei suoi problemi di dipendenza da cibo.

La 39enne può essere ricordata come uno dei casi più difficili per il dottor Nowzaradan poiché pur affermando di aver bisogno di aiuto per superare i suoi problemi di peso, non ha partecipato attivamente al programma propostole.

Angie non accettava infatti i consigli del dottore che la spingeva a prendere coscienza della sua dipendenza da cibo. Durante il programma ha perso solo 48 libbre, 22 kg, ma alla fine è ricaduta nell’uso di droghe venendo cacciata dallo show.

Ma com’è proseguito il suo percorso dopo l’uscita dal programma e com’è oggi Angie J? Ecco cosa abbiamo scoperto per voi!

In un recente episodi in onda sull’emittente americana TLC Angie aveva raccontato di avere dei forti dolori allo stomaco, tanto che aveva supposto anche di poter essere vittima di un cancro.

A quanto si scopre dai tabloid esteri però la donna sta bene, è riuscita a scendere a 594 libbre, 269 Kg e pare aver continuato verso il dimagrimento.

Dopo lo show la donna ha vissuto momenti difficili come quello del furto in casa poco prima della separazione dal marito. Angie aveva anche lanciato una raccolta fondi per supportare la sua perdita di peso, poi interrotta.

Angie wants to make the healthy changes needed to save her life, but sudden, severe pain has her fearing the worst. Find out what happens next on her weight-loss journey TONIGHT at 8/7c on #My600lbLife: Where Are They Now? pic.twitter.com/8Z0ZEpna3I

— TLC Network (@TLC) April 14, 2021