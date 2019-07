Angelo Sanzio, volto rovinato dagli interventi: ‘Mi hanno iniettato materiale fibroso’

Grande Fratello, Angelo Sanzio ex concorrente della casa più spiata di’Italia, racconta il suo dramma a Novella2000

Angelo Sanzio è uno dei concorrenti del Grande Fratello riconosciuti ormai da tutti come il Ken Umano. Il giovane ha partecipato qualche anno fa al programma del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso.

Angelo Sanzio il dramma

Il giovane ragazzo conosciuto come Kan Umano, pare che abbia passato un momento molto delicato della sua vita. Sanzio infatti, come ha fatto spesso sapere, ospite nel salotto di Barbara D’Urso, è riuscito ad assomigliare ad una bambola umana, grazie all’aiuto del chirurgo. A quanto pare però proprio quella chirurgia ad averlo reso famoso, piano piano lo stava distruggendo.

Il giovane infatti come racconta al settimanale Novella2000, si è sottoposto a diversi ritocchini estetici per migliorare il suo aspetto che non rispecchiava per niente i suoi canoni di bellezza.

Angelo Sanzio eccesso di silicone nel suo viso

Qualcosa è andato storto quando il giovane ragazzo, durante una visita di controllo ha scoperto qualcosa di allarmante. Il giovane infatti visitato dal suo medico, viene informato dei danni che la chirurgia ha provocato al suo volto:

“Durante la visita mi tasta il volto e mi dice che secondo lui i miei zigomi sono formati da un prodotto che non è acido ialuronico, morbido al tatto, ma un prodotto talmente fibroso che sembrava un osso molto sporgente, quasi una malformazione. Avevo due protuberanze invece degli zigomi”

racconta Angelo visibilmente spaventato.

Il giovane dopo la triste notizia data dal medico, decide di correre ai ripari e risistemare il tutto con un nuovo intervento di rimozione:

… mi avevano iniettato un prodotto che ormai era bandito dalla Comunità Europea, in quanto era paragonabile al silicone. Allora mi sono deciso a fare l’intervento per rimuovere la massa di prodotto nocivo. Aveva anche iniziato a spostarsi e mi aveva provocato una borsa da eccesso di prodotto….”

Una notizia sconvolgente per il povero Angelo, che oggi si trova a dover affrontare una situazione molto delicata. Il giovane ritornerà a settembre in ospedale, per un nuovo intervento per eliminare definitivamente l’eccesso di silicone iniettato nel suo viso.