Angelo Mellone, chi è? Carriera, curiosità e vita privata sul giornalista Rai

Angelo Mellone, lo scrittore e giornalista Rai: ecco tutte le curiosità per conoscerlo meglio

Angelo Mellone è un bravo e preparato conduttore e giornalista italiano. Molto valida anche la sua approfondita attività di scrittore, insegnante e dirigente del pomeriggio firmato Rai1. Ha origini pugliesi ma da moltissimi anni la sua vita procede con continuità in quel di Roma. Non si è fatto mancare anche una parentesi lavorati al Nord Italia, per approfondire le conoscenze e realizzare tutti i sogni che si era prefisso da giovane.

Dalla carriera alla vita privata fino alle curiosità, eccovi di seguito tutte le informazioni che siamo stati in grado di reperire per permettervi di conoscere in maniera approfondita, questo familiare e cordiale volto Rai.

Chi è Angelo Mellone: carriera e vita privata

Angelo Mellone è nato il 18 agosto del 1973 a Taranto, sotto il segno zodiacale del Leone. Dopo avere ottenuto il dottorato in sociologia della comunicazione all’Università di Firenze, nel corso della sua carriera ha ricoperto anche l’incarico di editorialista, lavorando all’interno di molti quotidiani nazionali nel ruolo di inviato di politica ma anche di costume, società e cultura.

Oltre questo, ha scritto anche dei libri e presentato e ideato diversi programmi (sia radiofonici che televisivi).

La vita privata e le curiosità

Angelo Mellone è una persona molto riservata. Per questo motivo, si conosce molto poco della sua vita privata lontano dalle telecamere. Sappiamo che ha due figli e non ama molto il mondo dei social. Proprio per la sua grande riservatezza, è presente su Instagram ma con un account privato seguito da meno di 2mila follower.

Per quanto riguarda le curiosità, ama molto la squadra della Lazio e gli piace lo sport, soprattutto l’arrampicata. Insegna comunicazione politica nella scuola di giornalismo della Luiss a Roma, ha pubblicato diversi saggi sull’argomento. Ama molto lo spezzatino in bianco ed ha condotto la sezione dedicata alla stampa di “Unomattina weekend”.