Angelo Lottermoser è stato trovato morto a casa sua in circostanze misteriose e gli inquirenti ora non possono scartare alcuna ipotesi

Angelo Lottermoser di soli 26 anni è morto a casa sua senza alcuna spiegazione. Ma che cosa gli è accaduto?

La misteriosa morte del ragazzo di Olgiate Molgora

Giallo nel paese di Olgiate Molgora – Lecco – dove un giovane molto conosciuto è stato trovato morto in circostanze misteriose.

La sorella ha fatto scattare l’allarme nel momento in cui suo fratello non rispondeva più al cellulare. Per questo motivo ha contattato le Forze dell’Ordine che hanno fatto irruzione in casa del giovane: la scena è stata scioccante.

Il ragazzo è stato trovato riverso sul pavimento oramai senza vita. La notizia si è diffusa rapidamente in Paese e tutti ne sono rimasti sconvolti – come riportano i media locali:

“un ragazzo pieno di luce, bellezza e brio”

Dalla sua passione per la cucina sino al grande amore per la famiglia e gli amici. Ma cosa è successo a questo giovane ragazzo ieri notte?

Le ipotesi degli inquirenti

Gli inquirenti non possono escludere alcuna pista per ora in attesa anche dei risultati dell’autopsia, disposta dalla Procura. Ci potrebbe essere una malattia cronica non conosciuta o un malore improvviso che, essendo solo, ha preso il sopravvento.

I militari stanno ascoltando gli amici, chi lo ha visto prima che si recasse a casa e verifiche sui tabulati telefonici al fine di ricostruire gli ultimi istanti di vita.

Nelle prossime ore i primi risultati potranno fare luce su questa tragica e misteriosa vicenda inaspettata.