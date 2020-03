Angelo Borrelli, svolto il test per il coronavirus: risultato negativo

Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, dopo l’allarme avvenuto in data di ieri ha svolto il tampone per il coronavirus risultando negativo.

Dopo che Angelo Borrelli ha saltato il consueto appuntamento con la conferenza stampa delle 18, la preoccupazione è salita. Ma ora il test è risultato essere negativo.

Tampone coronavirus risultato negativo

Il capo della Protezione Civile la sera di ieri non si è presentato al solito e importante appuntamento con la conferenza stampa per il riepilogo sulla situazione Coronavirus in Italia.

Borrelli aveva manifestato alcuni sitomi influenzali e molti media hanno riportato la notizia che fosse risultato positivo al test sul Covid – 19, mai confermata.

Nella mattinata di oggi è stato invece confermato che il test ha dato esito negativo e nella serata di ieri è stato evidenziato che avrebbe continuato a lavorare da casa, sino a quando tutti i sintomi influenzali non fossero passati.

Le condizioni di salute di Guido Bertolaso

L’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso è stato ricoverato in ospedale al San Raffaele. L’assessore al Welfare Gallera ha assicurato – come riporta Rai News -:

“sta bene, benissimo. é stato ricoverato in ospedale a scopo precauzionale”

Dopo essere risultato positivo al coronavirus, Bertolaso ha annunciato il fatto tramite un messaggio su Facebook. Gallera termina poi dicendo: