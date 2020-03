Chi è Angelina Michelle, la bellissima modella americana, nota in Italia per essere stata Madre Natura, nell’ottava edizione di Ciao Darwin

Scopriamo tutti i segreti di Angelina Michelle, dall’infanzia alla carriera professionale nel mondo della moda, dalla notorietà in Italia per la partecipazione a Ciao Darwin 8 come Madre Natura, fino ad arrivare alla sua vita privata in compagnia del fidanzato modello Norman Theuerkorn.

Chi è Angelina Michelle

Nasce il 5 agosto del 1991, sotto il segno zodiacale del Leone. Ha vissuto per vario tempo a Tarpon Springs, in Florida, ma viaggia molto per via del suo lavoro: per tale ragione sembrerebbe non avere una dimora ben definita.

La donna è una modella professionista, alta 1 metro e 80 centimetri, con curve al punto giusto, capelli rosso fuoco e occhi del colore del cielo.

Angelina Michelle è diventata nota nella televisione italiana dopo aver preso parte all’edizione 2019 di Ciao Darwin 8 Terre Desolate.

Nel programma tv condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la donna ha ricoperto il ruolo di Madre Natura.

Chi è il fidanzato?

Non si hanno molte notizie riguardo Angelina, la cui vita sembrerebbe essere avvolta nel mistero. Della donna si sa abbia varie passioni, tra cui quella per la pittura e l’arte.

La donna ha dichiarato di aver baciato una ragazza e che la cosa le sarebbe piaciuta molto. Tra i suoi sogni nel cassetto, quello di diventare mamma.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Angelina sembrerebbe avere in corso una relazione con il modello Norman Theuerkorn. Pieno di tatuaggi sparsi su tutto il corpo, compreso il volto, Norman condivide con la fidanzata sia la carriera professionale che la passione per l’arte.

I due formano una delle coppie più seguite sui social ed entrambi sono spesso protagonisti di scatti molto belli e audaci.