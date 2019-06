Angelina Jolie ‘Si sta lasciando morire, pronto il testamento’: tutta colpa di Brad Pitt

Angelina Jolie, dopo la sua ultima apparizione in pubblico, appare troppo dimagrita e sembra che non mangi più a causa di Brad Pitt

Alzi la mano chi non ha mai avuto una cotta per la bellissima attrice Angelina Jolie. Da sempre è una delle donne più belle del grande schermo, nonché una delle più affascinanti. Purtroppo, pare stia vivendo un bruttissimo periodo dopo la separazione ufficiale con Brad Pitt, altro attore di talento, dal quale ha anche tre figli naturali e tre adottati.

Angelina Jolie è in gravi condizioni di salute. Nella sua ultima apparizione pubblica, dove è andata a fare una bella sorpresa ai poveri, è sembrata a tutti davvero molto dimagrita e in delle condizioni davvero preoccupanti.

Angelina non è più l’attrice che ha affascinato il mondo intero

Oramai resta ben poco dell’attrice che ha fatto innamorare tutto il mondo con la sua maestosa bellezza: è evidente che non sta bene e che le sue condizioni di salute continuano ad aggravarsi di ora in ora.

Secondo voci che non sono state ancora confermate ufficialmente ma solo in via ufficiosa, l’attrice avrebbe anche fatto scrivere il testamento: sembra che dopo il tumore al seno che l’ha afflitta e che l’ha costretta alla mastectomia, le sue condizioni di salute abbiano subito un brusco peggioramento in maniera preoccupante.

Angelina Jolie non mangia più: le notizie preoccupanti

Per di più, gente molto vicina a lei e in special modo al mondo di Hollywood, hanno confessato che non mangia più. Questo spiegherebbe il suo dimagrimento drastico che ha sconcertato tutti durante questa sua ultima comparsa pubblica.

Tutta questa situazione sarebbe nato dopo il divorzio con Brad Pitt, ha vissuto un periodo difficilissimo per questa separazione con l’attore che non ha ancora superato del tutto.

Non ci resta che augurare una pronta guarigione alla splendida attrice e che possa superare il divorzio.

La foto che preoccupa i fan.