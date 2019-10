Scopriamone di più sulla stupenda e talentuosa attrice hollywoodiana Angelina Jolie e sui suoi sei figli.

Chi è Angelina Jolie

Nasce a Los Angeles, il 4 giugno del 1975.

Figlia d’arte di Jon Voight e Marcia Lynne Bertrand, si avvicina al mondo della recitazione e a soli undici anni entra al Lee Strasberg Theatre and Film Institute e ottiene piccole parti in pellicole cinematografiche.

Dopo la formazione, il successo vero e proprio arriva con Ragazze interrotte (Girl, Interrupted), per la regia di James Mangold, nel 1999. Per questo film, la Jolie ottiene l’Oscar come Migliore attrice non protagonista.

Nel 2014 ottiene anche l’Oscar Premio umanitario Jean Hersholt, per il suo noto impegno sociale e filantropico.

Angelina Jolie ha recitato in altri film di successo come Il collezionista di ossa, The Tourist, Mr. e Mrs. Smith, Alexander e in quelli su Tomb Raider.

Recita anche in Maleficent e nel 2019 esce il sequel che la vede protagonista, Maleficent – Signora del male, nelle sale dal 17 ottobre 2019.

Curiosità

L’attrice, che si dichiarava non credente, si è riavvicinata alla fede durante le riprese di Unbroken.

Ha affermato di essere bises*uale: ha confermato il legame con la co-protagonista di Foxfire, Jenny Shimizu.

Il 28 marzo 1996 sposa l’attore inglese Jonny Lee Miller, co-protagonista del film Hackers. I due divorziano nel febbraio del 1999.

Il 5 maggio 2000 sposa in seconde nozze l’attore Billy Bob Thornton, conosciuto sul set di Falso tracciato. I due divorziano nel maggio del 2003.

La Jolie ha iniziato una relazione, nel 2005, con l’attore Brad Pitt. Il rapporto è stato, tuttavia, ufficializzato soltanto nel 2012 a causa della polemica mediata scoppiata gli anni precedenti. Angelina, infatti, era stata accusata di essere la causa della rottura tra Pitt e Jennifer Aniston.

Angelina e Brad si sposano il 23 agosto 2014 nel loro castello a Miraval, in Francia. I due divorziano nell’aprile 2019 a causa di “differenze inconciliabili“.

Come sono diventati i figli di Angelina Jolie?

Il 10 marzo 2002 Angelina Jolie adotta il suo primo figlio, Chivan Maddox, nato nel 2001 in Cambogia. La Jolie lo ha prelevato in un orfanotrofio del posto, dopo averlo conosciuto durante le riprese di Lara Croft: Tomb Raider.

Il 6 luglio 2005 adotta una bambina di sei mesi, originaria dell’Etiopia, Zahara Marley. La bambina è nata l’8 gennaio 2005 ed era stata ospite presso un orfanotrofio di Addis Abeba.

Il 27 maggio 2006 la Jolie dà alla luce la sua prima figlia naturale a Swakopmund, Namibia, avuta da Brad Pitt. La bambina è stata chiamata Shiloh Nouvel.

Il 15 marzo 2007, Angelina adotta Pax Thien, un bambino di tre anni del Vietnam, nato il 29 novembre 2003.

Il 12 luglio 2008 all’ospedale pediatrico Lenval di Nizza, in Francia, l’attrice dà alla luce due gemelli avuti da Brad Pitt, un bambino, Knox, e una bambina, Vivienne.