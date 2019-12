Vi ricordate Angela Viviani del Grande Fratello? Ecco com’è oggi e cosa fa nella vita

Ve la ricordata Angela Viviani del Grande Fratello 13? Vediamo oggi che fine ha fatto l’ex concorrente della casa più spiata d’Italia

Il Grande Fratello è uno dei programmi più guardato del secolo, condotto da diverse conduttrici, partendo dalla magnifica Barbara D’Urso, alla bellissima Ylary Blasi. Molti sono stati i personaggi famosi che sono usciti dalla casa e che oggi hanno un enorme successo, ma in particolare molti si chiedono che fine ha fatto la bella Angela Viviani, concorrente del Grande Fratello 13.

Angela Viviani che fine ha fatto?

L’ex concorrente del Grande Fratello, Angela Viviani, è una delle concorrenti che riuscì ad arrivare alla finale grazie alla su simpatica, conquistando il cuore di milioni di italiani. Ma che fine ha fatto la finalista?

La bella Viviani infatti oggi non è più presente nel mondo dello spettacolo, ma a quanto pare il suo nome è rimasto ben stampato nella mente di tantissimi telespettatori. Pare infatti che la giovane sia molto seguita sui social, tanto da vantare circa 40mila followers.

Ma il cambiamento per la Viviani non è stata solo da un punto di vista lavorativo, a quanto pare infatti l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivoluzionato il suo look, da bionda a mora, facendo forse un uso eccessivo della chirurgia. Purtropo sono tante le donne del mondo dello spettacolo che per raggiungere canoni assurdi finiscono per fare delle scelte estreme.

Ma il suo corpo sembra beneficiare invece del grande sforzo fisico che ogni giorno fatica per ottenere nella sala attrezzi. Angela è stata sempre bella, ma dopo il reality lo è diventata ancora di più. Alcune foto sul suo profilo instagram ufficiale lo provano senza ombra di dubbio.

Per quanto riguarda l’amore, invece, Angela ha avuto due storie molto importanti, di cui l’ultima ha scoperto, a pochi giorni dalle nozze, di essere stata tradita da quello che doveva essere il suo futuro marito.